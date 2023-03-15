На Донеччині росіяни застосували снаряди з білим фосфором - AFP

Такі снаряди заборонено використовувати проти цивільного населення.

Російські війська застосували боєприпаси з білим фосфором по безлюдній місцевості біля міста Часів Яр, що в Донецькій області.

Про це повідомили журналісти AFP які перебували на місці подій, пише Sky News.

Представники медіа пишуть, що чули свист, а також бачили вибухи боєприпасів, які випустили маленькі кульки білого фосфору, що палали. Наголошується, що зайнялася рослинність на площі еквівалентній розміру футбольного поля. За словами журналістів, найближчі будинки розташовані за приблизно 200 метрів від зовнішнього краю зони ураження.

До слова, снаряди з білим фосфором заборонено використовувати проти цивільного населення. Втім, за Женевською конвенцією, їх можна застосувати проти військових цілей відповідно.

Слід зауважити, що журналісти не змогли підтвердити, що об'єктом обстрілу була позиція ЗСУ. Але наголошується, що біля стежки на згарищі була припаркована зелена вантажівка з білим хрестом.

Україна неодноразово звинувачувала країну-агресорку Росію у використанні снарядів з білим фосфором. Зокрема, проти цивільного населення. Своєю чергою, Кремль усе заперечує.

Нагадаємо, міжнародне гуманітарне право вимагає від сторін конфлікту розрізняти цивільних осіб і військових, а також цивільні та військові об'єкти. Проте від 2014 року правоохоронці неодноразово фіксували використання російськими окупантам заборонених засобів ураження у районі проведення АТО/ООС. Після початку широкомасштабного вторгнення ці воєнні злочини вчиняються окупантами по всій лінії фронту.

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