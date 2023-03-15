У мережі опублікували фото бронепоїзда Путіна

Російський диктатор після початку війни дуже часто використовує поїзд для переміщення країною.

У мережі опублікували фото бронепоїзда російського диктатора Володимира Путіна, на якому він пересувається країною.

Знімки були зроблені російським фотографом-любителем Михайлом Коротковим, повідомляє The Washington Post.

Повідомляється, що Коротков з 2011 по 2022 вів блог, у якому публікував фото незвичайних потягів.

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Вперше бронепоїзд Путіна він опублікував ще у 2018 році. Коротков стверджує, що. Цей потяг їздить за секретним розкладом, на ньому нема ідентифікаційних номерів локомотивів, а вікна завжди зачинені. Один з вагонів має купол на верхівці, де, ймовірно, розташоване обладнання для спецзвʼязку.

Блогер заявив, що активність поїзда різко зросла під час пандемії коронавірусу у 2020 році.

"Він мчить, як божевільний, і усі інші заплановані поїзди звільняють йому дорогу", - написав Коротков у своєму блозі у 2021 році.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну диктатор Володимир Путін почав ще частіше користуватись потягом, адже його маршрут не відслідковують радари.

Автор фото закрив свій блок після початку війни проти України та виїхав. У вересні минулого року він виїхав з Росії і більше не збирається повертатись.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін знову озвучив свої вигадки про те, що Захід начебто намагався з України "створити антиросію".

Крім того, ми раніше інформували, що російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін після падіння режиму у РФ зможе заховатись лише в Північній Кореї.

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