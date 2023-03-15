В сети опубликовали фото бронепоезда Путина

Российский диктатор после начала войны очень часто использует поезд для перемещения по стране.

В сети опубликовали фото бронепоезда российского диктатора Владимира Путина, на котором он передвигается по стране.

Снимки были сделаны российским фотографом-любителем Михаилом Коротковым, сообщает The Washington Post.

Сообщается, что Коротков с 2011 по 2022 год вел блог, в котором публиковал фото необычных поездов.

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В первый раз бронепоезд Путина он опубликовал еще в 2018 году. Коротков утверждает, что. Этот поезд ездит по секретному расписанию, на нем нет идентификационных номеров локомотивов, а окна всегда закрыты. Один из вагонов имеет купол на верхушке, где, вероятно, расположено оборудование для спецсвязи.

Блогер заявил, что активность поезда резко возросла во время пандемии коронавируса в 2020 году.

"Он несется, как сумасшедший, и все остальные запланированные поезда освобождают ему дорогу", — написал Коротков в своем блоге в 2021 году.

После полномасштабного вторжения России в Украину, диктатор Владимир Путин начал еще чаще пользоваться поездом, ведь его маршрут не отслеживают радары.

Автор фото закрыл свой блок после начала войны против Украины и уехал. В сентябре прошлого года он уехал из России и больше не собирается возвращаться.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин снова озвучил свои выдумки о том, что Запад вроде бы пытался из Украины "создать антироссию".

Кроме того, мы ранее информировали, что российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин после падения режима в РФ сможет укрыться только в Северной Корее.

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