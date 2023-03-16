Днепрянин украл мотоцикл и решил спрятать его на кухне: подробности

В Днепре мужчина угнал мотоцил, припаркованный возле местного магазина, пока владелец транспорта скупался. Потерпевший сразу обратился к правоохранителям.

Об этом информирует пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Преступление произошло 11 марта около 19.50 возле одного из магазинов по улице Янтарной в Индустриальном районе города. Владелец оставил мотоцикл на парковке и совершал покупки, а когда через 10 минут вернулся — транспортного средства уже не обнаружил", — говорится в сообщении.

Сотрудники криминальной плиции во время поисков злоумышленника и мотоцикла установили, что преступление совершил 39-летний житель Днепра. Мототранспорт полицейские обнаружили на кухне у него дома. Транспорт изъяли и вернули владельцу, а нарушителю объявили о подозрении.

Ранее мы сообщали, что в Волынской области полиция объявила в розыск 37-летнего мужчину, укравшего оружие у полицейского и скрывшегося в неизвестном направлении. На его поиски ориентированы все региональные наряды полиции и блокпосты.

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