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Фейеноорд – Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
248
Время на прочтение
1 мин
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Фейеноорд – Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

Текстовый репортаж ответного поединка плей-офф Лиги Европы между "горняками" и нидерландским клубом.

В четверг, 16 марта, донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/23 против нидерландского "Фейеноорда".

Игра состоится в Роттердаме на стадионе "Де Кюйп". Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Отметим, что первый поединок соперников в Варшаве завершился вничью – 1:1.

  • В прошлом уикенде "Шахтер" на выезде разгромил "Кривбасс" (0:3) и возглавил турнирную таблицу УПЛ, оторвавшись от "Днепра-1" на три балла.
  • "Фейеноорд" в последнем матче дома обыграл "Волендам" (2:1) в чемпионате Нидерландов. Сейчас роттердамцы лидируют в Эредивизи, опережая на три очка "Аякс".

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного поединка между "Фейеноордом" и "Шахтером".

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Дата публикации
Просмотры
248
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