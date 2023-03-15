Фейеноорд – Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

Текстовый репортаж ответного поединка плей-офф Лиги Европы между "горняками" и нидерландским клубом.

В четверг, 16 марта, донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/23 против нидерландского "Фейеноорда".

Игра состоится в Роттердаме на стадионе "Де Кюйп". Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Отметим, что первый поединок соперников в Варшаве завершился вничью – 1:1.

В прошлом уикенде "Шахтер" на выезде разгромил "Кривбасс" (0:3) и возглавил турнирную таблицу УПЛ, оторвавшись от "Днепра-1" на три балла.

"Кривбасс" (0:3) и возглавил турнирную таблицу УПЛ, оторвавшись от "Днепра-1" на три балла. "Фейеноорд" в последнем матче дома обыграл "Волендам" (2:1) в чемпионате Нидерландов. Сейчас роттердамцы лидируют в Эредивизи, опережая на три очка "Аякс".

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного поединка между "Фейеноордом" и "Шахтером".