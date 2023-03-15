Феєнорд – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Текстовий репортаж поєдинку-відповіді плейоф Ліги Європи між "гірниками" і нідерландським клубом.

У четвер, 16 березня, донецький "Шахтар" проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23 проти нідерландського "Феєнорда".

Гра відбудеться в Роттердамі на стадіоні "Де Кюйп". Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що перший поєдинок суперників у Варшаві завершився внічию – 1:1.

Минулого вікенду "Шахтар" на виїзді розгромив "Кривбас" (0:3) та очолив турнірну таблицю УПЛ, відірвавшись від "Дніпра-1" на три бали.

"Кривбас" (0:3) та очолив турнірну таблицю УПЛ, відірвавшись від "Дніпра-1" на три бали. "Феєнорд" в останньому матчі вдома обіграв "Волендам" (2:1) у чемпіонаті Нідерландів. Наразі роттердамці лідирують у Ередивізі, випереджаючи на три очки "Аякс".

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку-відповіді між "Феєнордом" і "Шахтарем".