Білий дім про інцидент із дроном та літаками РФ: "Свідомо агресивний проліт"

Інцидент над Чорним морем там назвали "навмисним переслідуванням" з боку російських літаків.

У Білому домі вважають дії російських винищувачів Су-27 щодо американського безпілотника MQ-9 Reaper агресивними та свідомими, однак не можуть стверджувати, чи прагнув російський пілот влаштувати зіткнення з БПЛА.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 16 березня.

"Ми не можемо залізти в голову російському пілоту і дізнатися, якими були його наміри у плані завдавання удару по безпілотнику. Те, що ми реально знаємо і що є чітким доказом, що це було навмисне переслідування (американського дрона – ред.), це був навмисний скид палива у спробах у певний момент зірвати політ MQ-9", – сказав представник американської адміністрації.

Він наголосив, що це був "свідомо агресивний, надзвичайно агресивний проліт" російських винищувачів.

"Безпілотник діяв відповідно до міжнародного права, не роблячи абсолютно нічого поганого", – зазначив Кірбі.

Водночас він додав, що США не збираються "проводити місію зі встановлення фактів" інциденту над Чорним морем.

Зауважимо, що напередодні в Держдепартаменті США заявили, що вважають ненавмисним дії Росії у зв’язку з зіткненням винищувача та дрона MQ-9 Reaper.

Інцидент із дроном та винищувачами

14 березня стало відомо, що два російські винищувачі Су-27 пошкодили розвідувальний дрон США MQ-9 Reaperпід час невдалої спроби перехопили його у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Американцям довелося затопити свій дрон.

Зауважимо, що російські Су-27 кружляли над Reaper і зливали на нього пальне, щоб, можливо, залити камери дрона або пошкодити його датчики. Військові США, що стежили за відеотрансляцією з БПЛА, були приголомшені цим інцидентом.

16 березня росіяни заявили, що знайшли американський дрон у морі за 60 км від окупованого Севастополя: "Для Міноборони РФ цікава внутрішня електронна "начинка" безпілотника, а також його двигун".

Читайте також: