В украинских общинах планируют измерить уровень цифровизации

При создании проекта учитывался мировой опыт и государственные документы, касающиеся цифровизации.
Министерство цифровой трансформации будет измерять уровень цифровизации в общинах Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Среди основных критериев оценки цифровизации:
- Удобство и безопасность цифровых услуг в общине сейчас;
- Возможность общины обеспечивать цифровизацию услуг в дальнейшем;
- Цифровая грамотность населения;
- Развитие цифровой инфраструктуры;
- Цифровая трансформация органов местного самоуправления.
"При создании проекта учитывался мировой опыт и государственные документы, касающиеся цифровизации. По результатам оценки будет определен уровень цифровой зрелости общества — от стартового до трансформационного", — говорится в сообщении.
В Минцифре считают, что информация об "индексе цифровизации" понадобится жителям общин, власти, бизнесу, органам местного самоуправления, инвесторам и донорам, СМИ, общественным объединениям и исследователям.
Напомним, что в приложении "Киев Цифровой" теперь можно оплатить счета за коммунальные услуги.
Читайте также: