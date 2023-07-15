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В украинских общинах планируют измерить уровень цифровизации

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В украинских общинах планируют измерить уровень цифровизации

В Украине будут измерять уровень цифровизации

При создании проекта учитывался мировой опыт и государственные документы, касающиеся цифровизации.

Министерство цифровой трансформации будет измерять уровень цифровизации в общинах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди основных критериев оценки цифровизации:

  • ​Удобство и безопасность цифровых услуг в общине сейчас;
  • Возможность общины обеспечивать цифровизацию услуг в дальнейшем;
  • Цифровая грамотность населения;
  • Развитие цифровой инфраструктуры;
  • Цифровая трансформация органов местного самоуправления.

"При создании проекта учитывался мировой опыт и государственные документы, касающиеся цифровизации. По результатам оценки будет определен уровень цифровой зрелости общества — от стартового до трансформационного", — говорится в сообщении.

В Минцифре считают, что информация об "индексе цифровизации" понадобится жителям общин, власти, бизнесу, органам местного самоуправления, инвесторам и донорам, СМИ, общественным объединениям и исследователям.

Напомним, что в приложении "Киев Цифровой" теперь можно оплатить счета за коммунальные услуги.

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Дата публикации
Просмотры
60
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