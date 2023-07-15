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Повітряна тривога оголошена в низці областей України

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Повітряна тривога оголошена в низці областей України

Сирени пролунали в Україні вночі 15 липня / Фото: ТСН.ua

Сирени пролунали в 8 регіонах.

У ніч проти п'ятниці, 15 липня, у низці областей України оголошена повітряна тривога. 

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму повітряна тривога оголошена поки що постійно.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки балістичними ракетами в регіонах, де оголошена тривога. 

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Дата публікації
Перегляди
139
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