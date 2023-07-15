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Нацполіція співпрацює з Інтерполом у "полюванні" на колаборантів

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Нацполіція співпрацює з Інтерполом у "полюванні" на колаборантів

Нацполіція почала співпрацю з Інтерполом / Фото: ГУ НП Тернопільської області

Українські поліцейські відправили до бази Інтерпола дані про десятки втікачів-зрадників.

Поліція України почала співпрацю з Інтерполом щодо боротьби з колаборантами, які втікли за кордон. Кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, правоохоронці додають до відповідної бази.

Про це інформує начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

"Спокійне життя в країнах ЄС для наших колаборантів добігає кінця – розпочали співпрацю з Інтерполом. Першими в Україні випробовуємо схему, як не дати зрадникам та посібникам окупантів "осісти" та сховатися в цивілізованому світі", - йдеться в повідомленні. 

Українські поліцейські вже відправили до бази Інтерпола дані про 25 втікачів-зрадників. Переселенців, які мають правдиву інформацію про колаборантів у Європі, просять ділитися даними з поліцейськими.

Раніше ми повідомляли, що на Тернопільщині засудили до 5 років за ґратами послушника Почаївської Успенської лаври, який виправдовував збройну агресію РФ проти України.

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Дата публікації
Перегляди
83
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