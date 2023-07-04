На Тернопільщині засудили до 5 років за ґратами колаборанта з УПЦ МП

На Тернопільщині засудили до 5 років за ґратами послушника Почаївської Успенської лаври, що виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Про це інформує пресслужба СБУ.

"На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки, засуджено послушника. До початку повномасштабного вторгнення рф він працював на господарському дворі релігійної установи і приховував свої прокремлівські погляди. Втім, після 24 лютого 2022 року фігурант почав активно поширювати наративи російської пропаганди через власні профілі у заборонених соцмережах "Одноклассники" та "Вконтакте"", - йдеться в повідомлнні.

У соцмережах зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво Росії та дискредитував українських захисників. Під час обшуку в келії послушника правоохоронці виявили мобільні телефони, які він використовував для публікації забороненого контенту.

Суд визнав його винним у порушеннях за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників), ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Послушнику призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна, позбавивши його права протягом 15 років обіймати посади в українських правоохоронних органах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги.

Раніше ми повідомляли, що в УПЦ МП заявили, що не залишать Києво-Печерську лавру. У юридичному відділі церкви Московського патріархата заявили, що вимоги Національного заповідника Києво-Печерська лавра не відповідають українському законодавству.