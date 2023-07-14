15 липня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 15 липня, в православному календарі покладання ризи пресвятої Богородиці. За легендою, у V столітті, під час оборони Константинополя від нападу варварів, імператор Лев I Великий разом із патріархом Андрієм побачили Пресвяту Богородицю, яка порадила їм принести її ризу для захисту міста. Вони пішли до церкви Влахерни, де зберігалася риза, і поклали її на столі, зображеного іконами Богородиці та Христа. За легендою, риза магічним чином ожила і розпростерлася над містом, захищаючи його від ворогів.

Це подія стала однією з найважливіших іконних подій в Візантії. Відтоді покладання ризи Пресвятої Богородиці в Влахерні стало традицією, що продовжується до сьогоднішнього дня. Віряни з усього світу приїжджають до Влахерни, щоб поклонитися святій ризі і зазнати її благословення.

Сама церква Влахерна також має велике значення для християнства. Це одна з найвідоміших іконних церков в Імперії Візантії, яка була заснована у V столітті. Церква була місцем паломництва і молитви для вірян. У IX столітті церква була реконструйована після зруйнування і стала пам'яткою архітектури Візантії.

Хоча сама церква Влахерна була знищена під час Латинського завоювання Константинополя у XIII столітті, пам'ять про покладання ризи Пресвятої Богородиці продовжує жити в серцях християн. Ця подія вважається символом сили, захисту і милосердя Богородиці, і вона наділяє вірян надією та вірою.

Церковне свято 15 липня — день пам'яті святого Фотія

Святий Фотій, митрополит Київський, був видатним духовним діячем, який прославився своїм внеском у розвиток православного християнства в Україні. Він жив у XI столітті і є одним з найвизначніших історичних постатей київського православ'я.

Фотій народився в Києві і вже з раннього віку виявив схильність до духовного життя. Після отримання освіти в місцевій школі він вступив до монастиря і швидко здобув репутацію обдарованого теолога та аскета. 1037 року Фотій був рукоположений у сан архімандрита Києво-Печерського монастиря, а пізніше став митрополитом Києва.

Святого Фотія відомо не тільки як духовного керівника, але й як талановитого письменника та перекладача. Він активно займався перекладанням релігійних текстів з грецької на старослов'янську мову, сприяючи поширенню християнства серед населення Київської Русі. Один з його найвідоміших творів - "Письмена про чотирьох літургіях", що містить інструкції та роз'яснення про богослужіння.

Святий Фотій також прославився своєю боротьбою за правду та православну віру. Він активно протистояв єретикам та місцевим владам, які намагалися впливати на духовну сферу. Фотій був становище, за якого йому довелося пережити декілька екзилів та періодів ув'язнення. Однак, його принципова позиція та непохитна віра упродовж усього життя зміцнили авторитет святого Фотія серед вірних.

Святий Фотій помер 1095 року, залишивши надзвичайно важливий слід у історії українського православ'я. Він був канонізований Церквою та визнаний святий українськими та православними християнами.

Прикмети 15 липня

Народні прикмети 15 липня / Фото: Pexels

Після дощу риба висовує голову з води, вечір буде теплим.

На деревах вже з'явилися жовті листочки — осінь та зима прийдуть рано.

Якщо наснилася дорога — значить ви не стоїте на одному місці.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами 15 липня не варто багато розмовляти. Особливо, якщо розмови будуть вестися в негативному ключі. Вважалося, що можуть початися проблеми з зубами. Не варто пересаджувати плодові дерева і рослини, тому що вони не приживуться. Молоді дівчата намагалися не залишати на ніч немитий посуд, щоб майбутній чоловік не мав поганої репутації.

Що можна робити завтра

Здавна вірили, що ця дата підходить для будь-яких починань. Також можна завершувати справи, що були розпочаті раніше. Вищі сили допоможуть досягти бажаного. Православні віряни обов'язково моляться святому Фотію, щоб він захистив близьких і рідних, допоміг у справах.

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