День Берегині - історія цього дня, традиції та прикмети

15 липня святкується давнє слов'янське свято - День Берегині, яке має особливі традиції. Цього дня наші предки виконували спеціальні обряди для залучення сімейного щастя та здоров'я. Читайте про традиції до Дня Берегині в матеріалі ТСН.ua.

Свята Берегиня - ким вона була

Берегиня у давньослов'янській міфології вважалася найбільш загадковою богинею. Вона символізує два початки - чоловічого та жіночого, водного та земного, природи та людини. Згідно з легендою Берегиню завжди супроводжували вершники яскравого кольору, які були символом сонця.

Селяни зверталися до Берегині, якщо потрібна була допомога в сільськогосподарських справах. А в період визрівання хлібів її просили зберегти урожай та посіви. Також вона допомагала рибалкам, наділяла трави та рослини лікарськими властивостями, захищала від хвороб домашню худобу.

Давні слов'яни вірили, що Берегиня є захисницею домашнього та сімейного вогнища, а тому її просили вберегти всіх членів сім'ї та захистити житло від нечисті, хвороб чи бід.

Традиції та обряди цього дня

На честь Берегині наші предки 15 липня садили у дворі берізку, адже саме з цим деревом асоціювали богиню. А якщо такої можливості не було, просто йшли в ліс, шукали це дерево та намагалися мцно обійняти його і постояти кілька хвилин. Так захищали себе від хвороб.

Також вірили, якщо закохані хлопець та дівчина зізнаються цього дня у почуттях один до одного, значить, вони довіку будуть разом. 15 липня часто грали весілля, адже існувало повір'я, що тоді все сімейне життя буде сповнене романтичних почуттів. Берегиня допомагала і вагітним жінкам. Їм для швидких пологів потрібно було потримати під ліжком 15 липня гілки берізки.

Особливо сильно День Берегині шанували жінки. Вони часто просили богиню, щоб вона послала їм успіх у романтичних справах, допомогла знайти хорошого нареченого, зберегти сімейне щастя на довгі роки.

Існували й особливі магічні обряди, які виконували наші предки для залучення благополуччя та здоров'я.

Обряд для залучення здоров'я

15 липня потрібно було прокинутися вдосвіта, взяти нове біле простирадло та піти до місцевої водойми. Щоб обряд був дієвим, там в цей час ніхто не повинен купатися. Потім потрібно було зайти у воду, тричі окунутися з головою та промовити: "Свята Берегиня, у твої води я пірнаю і від всіх хвороб позбавляюся. На глибокому дні вони осядуть, з густими водоростями переплетуться, а до мене довіку не повернуться". На березі людина обов'язково обтиралася простирадлом. Вночі його потрібно було застелити на ліжко і так лягти спати.

Обряд для сімейного щастя

Для цього ритуалу брали новий вишитий рушник, який рано вранці в День Берегині виносили на вулицю та клали на траву. Дуже важливо, щоб вона ще була мокрою від роси.

Рушник залишали на півгодини, а потім протирали ним обличчя. Після цього вішали рушник на гілці берези і давали просохнути. Так дерево зможе передати йому свою енергію. Рушник зберігали вдома окремо від інших. Він вважався оберегом сім'ї.

Народні прикмети на 15 липня