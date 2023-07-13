Синоптики попередили про грози та град в Україні: прогноз погоди на 14 липня

У п'ятницю, 14 липня, в Україні стане трохи прохолодніше. Втім, країну охоплять дощі, грози та навіть град.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. Вночі короткочасні дощі з грозами прогнозують у північно-західній частині. Вдень у північних, Полтавській та Харківській областях - значні дощі. На Лівобережжі в окремих районах буде град. Вдень в Україні, крім заходу, пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 14-19° тепла. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть 20-25° вище нуля. На Закарпатті та півдні України повітря прогріється до +26-31°.

Погода в Києві

На Київщині на 14 липня дощитиме і вночі, і вдень. Синоптики також прогнозують грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вдень під час грози будуть пориви - до 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності.

Температура повітря в Києві вночі становитиме +17-19°, а вдень - лише 21-23° тепла. В Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть 14-19° тепла, вдень – 20-25° вище нуля.

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 14 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Штормове попередження

У п'ятницю, 14 липня, в Україні погіршиться погода. Країну охоплять сильні грози. Місцями - град та штормовий вітер.

"Вночі у північно-західній частині, а вдень у північних, Полтавській та Харківській областях - значні дощі. Вдень в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с. На Лівобережжі в окремих районів град", - йдеться у повідомленні синоптиків.

В Україні 14 липня оголошено штормове попередження через погіршення погодних умов.

Як повідомлялося, українські синоптики розповіли, якою в Україні буде погода в липні. Середня місячна температура повітря становитиме від +19° до +25°. В Карпатах буде трохи прохолодніше – від 13-18° вище нуля.

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