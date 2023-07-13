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У Європі зафіксовано 60-градусне “пекло” — і це ще не максимум: супутникове фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У Європі зафіксовано 60-градусне “пекло” — і це ще не максимум: супутникове фото

В Іспанії зафіксовано "пекельну" температуру на поверхні землі

Хвиля спеки, що поширюється південною Європою та північно-західною Африкою, принесе рекордні температури найближчими днями.

Космічна програма дослідження навколишнього середовища та безпеки Copernicus, яка підтримується та керується Європейською Комісією, зафіксувала температуру поверхні землі в іспанському регіоні Естремадура 60 градусів за Цельсієм. 

Відповідне супутникове фото опубліковане у Twitter Єврокомісії.

Метеорологи прогнозують, що хвиля спеки, яка має назву “Цербер”, принесе екстремальні температури протягом наступних кількох днів. 

Супутник програми Copernicus зафіксував температуру землі в іспанському регіоні Естремадура 60 градусів за Цельсієм / © Twitter / Єврокомісія
Супутник програми Copernicus зафіксував температуру землі в іспанському регіоні Естремадура 60 градусів за Цельсієм / Фото: Twitter / Єврокомісія

Іспанія вже кілька днів задихається від температури до 45 градусів тепла вдень, а вночі - не менше 25 градусів.

Метеорологічна служба попередила, що п'ятниця, 14 липня, буде найспекотнішим днем.

Очікується, що в деяких частинах Іспанії, Франції, Греції, Хорватії та Туреччини температура перевищить 40 градусів за Цельсієм. В Італії температура може досягати 48,8 градусів Цельсія. Червоний код оголошено для 10 міст, включаючи Рим, Болонью та Флоренцію. 

Італійські метеорологи попереджають, що після хвилі Цербера слідує ще одна, яку вони назвали Хароном (у міфології так називали весляра Аїда) і яка призведе до "зниження" температури до 43 градусів у Римі та 47 градусів на Сардинії.

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) заявила, що метеорологічне явище Ель-Ніньйо спричинить підвищення температур на планеті до нових теплових рекордів.

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Дата публікації
Перегляди
929
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