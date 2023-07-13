Німеччина передала Україні нову військову допомогу: Gepard, запчастини для IRIS-T та інше обладнання

Німеччина відправила до України боєприпаси, а також техніку для ЗРК IRIS-T SLM, установки Gepard та інше обладнання.

Німецький уряд передав Україні нову партію військової допомоги.

Про це стало відомо з оновлених даних німецького уряду.

Так, до нової партії допомоги, яку вже доставили в Україну, увійшли:

6 установок Gepard;

3 230 снарядів калібру 155-мм;

1 184 димових боєприпаси калібру 155-мм;

міст для мостоукладача Biber;

мостоукладач Biber;

5 захищених автомобілів для захисту кордонів;

10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM;

сідельний тягач 8x8 HX81;

чотири напівпричепи;

24 192 боєприпаси калібру 40 мм;

два комплекти запчастин для дронів Vector;

10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM.

Нагадаємо, німецький уряд вийшов з угоди з Польщею щодо ремонту українських танків Leopard, які перебувають на польській території. Берлін виявив незадоволення вартістю ремонту, запропонованою польською стороною.

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