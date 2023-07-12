Німеччина відмовилася від ремонту українських танків Leopard в Польщі: в чому причина

Проблема полягає в тому, що країни не зійшлися у вартості обслуговування техніки.

Німецький уряд вийшов з угоди з Польщею щодо ремонту українських танків Leopard, які перебувають на польській території.

Про це джерела повідомили виданню Handelsblatt.

Берлін виявив незадоволення вартістю ремонту, запропонованою польською стороною. Німеччина повинна фінансувати витрати на цей ремонт, проте німецькі представники вважають вимоги Польщі надмірно завищеними. Втім, Міністерство оборони ФРН заявило офіційно, що остаточне рішення щодо цього питання ще не прийнято, і переговори з польською стороною продовжуються.

За даними видання, питання ремонту українських танків Leopard стає все більш актуальним. Крім пошкоджених у бойових діях машин, виникають питання щодо початкового технічного стану деяких танків. Зокрема, за повідомленням видання, з 14 переданих Польщею танків "Леопард", 8 прибули до України з початковими технічними несправностями.

Початково Берлін планував створити ремонтну базу для цих танків якомога ближче до українського кордону. Планувалося, що танки Leopard 2 версій A5 і A6 будуть ремонтуватися в Німеччині і, можливо, в Литві, тоді як версію А4 – в Польщі. Однак проект досі не вийшов з переговорної стадії, хоча відкриття польської ремонтної бази планувалося ще у травні.

Як альтернативу, можливо, ремонт танків Leopard буде здійснюватися безпосередньо в Україні. За повідомленням видання, німецькі представники зараз обговорюють цю можливість з "Укроборонпромом". Ремонтний майданчик, ймовірно, буде створено на заході України.

Нагадаємо, що Україна отримає від Польщі інфраструктуру для навчання на літаках F-16.

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