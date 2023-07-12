Саміт НАТО-2023: у фінальному документі окреслені конкретні кроки для України – нардеп

У Вільнюсі триває другий день засідання країн-членів НАТО, на якому обговорюється питання щодо майбутнього приєднання України.

У фінальному комюніке за підсумками засідання саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня окреслені конкретні кроки щодо майбутньої євроатлантичної інтеграції України.

Нардеп Єгор Чернєв про результати саміту НАТО. / Фото: Право на владу

Про це у коментарі "Укрінформу" сказав народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Від саміту я очікую конкретних кроків з боку НАТО, спрямованих на інтеграцію України до Альянсу. З того, що я бачу, такі кроки у фінальному комюніке є. Переозброєння України, допомога в адаптації до стандартів та принципів НАТО, допомога у здійсненні реформ – все це дуже конкретні заяви, яких раніше ніколи не було", – зазначив він.

Чернєв також підкреслив, що варіант про політичне запрошення України до Альянсу бажаний, але не вирішальний.

"Фактично, ми вже маємо запрошення не на словах, а на ділі. Якщо ж буде ще й офіційне запрошення – буде зовсім чудово. І президент зараз докладає всіх зусиль, щоб так і сталось", – резюмував нардеп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, коли Україна стане членом НАТО.

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