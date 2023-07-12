Саммит НАТО-2023: в финальном документе очерчены конкретные шаги для Украины – нардеп

В Вильнюсе проходит второй день заседания стран-членов НАТО, на котором обсуждается вопрос о будущем присоединении Украины.

В финальном коммюнике по итогам заседания саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля очерчены конкретные шаги по предстоящей евроатлантической интеграции Украины.

Нардеп Егор Чернев о результатах саммита НАТО. / Фото: Право на владу

Об этом в комментарии "Укринформу" сказал народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

"От саммита я ожидаю конкретных шагов со стороны НАТО, направленных на интеграцию Украины в Альянс. Из того, что я вижу, такие шаги в финальном коммюнике есть. Перевооружение Украины, помощь в адаптации к стандартам и принципам НАТО, помощь в осуществлении реформ – все это очень конкретные заявления, которых раньше никогда не было", — отметил он.

Чернев также подчеркнул, что вариант о политическом приглашении Украины в Альянс желателен, но не решающий.

"Фактически, мы уже имеем приглашение не на словах, а на деле. Если же будет еще и официальное приглашение – будет совсем здорово. И президент сейчас прилагает все усилия, чтобы так и случилось", – резюмировал нардеп.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, когда Украина станет членом НАТО.

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