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Астрологический прогноз на 14 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
402
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 14 июля

Астрологический прогноз на 14 июля / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: один из самых опасных дней лунного календаря, когда любые начинания – профессионального, бытового или личного свойства – вместо успеха принесут неудачи и убытки. 

Символ дня: жаба. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: синий, электрик, берлинская лазурь. 

Счастливые камни дня: желтый нефрит, жадеит.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра. 

Болезни дня: при обострении хронический заболеваний необходимо как можно скорее оказать человеку медицинскую помощь, в противном случае последствия могут быть весьма неприятными. 

Питание дня: рекомендуется устраивать разгрузочные дни для удаления из организма шлаков и токсинов.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на длительное хранение, а также рвать яблоки и груши на сухофрукты. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные обереги и талисманы. 

Сны дня: сны нынешней ночи характеризуют личность человека – из их сюжета он может много о себе понять. 

Табу дня: необходимо сконцентрироваться – невнимательность и рассеянность могут оказаться опасными. 

Цитата дня: "Я могу подытожить все, что узнал о жизни, в двух словах: она продолжается" (Роберт Фрост).

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Дата публикации
Просмотры
402
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