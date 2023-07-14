Астрологический прогноз на 14 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из самых опасных дней лунного календаря, когда любые начинания – профессионального, бытового или личного свойства – вместо успеха принесут неудачи и убытки.
Символ дня: жаба.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: синий, электрик, берлинская лазурь.
Счастливые камни дня: желтый нефрит, жадеит.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: при обострении хронический заболеваний необходимо как можно скорее оказать человеку медицинскую помощь, в противном случае последствия могут быть весьма неприятными.
Питание дня: рекомендуется устраивать разгрузочные дни для удаления из организма шлаков и токсинов.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на длительное хранение, а также рвать яблоки и груши на сухофрукты.
Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные обереги и талисманы.
Сны дня: сны нынешней ночи характеризуют личность человека – из их сюжета он может много о себе понять.
Табу дня: необходимо сконцентрироваться – невнимательность и рассеянность могут оказаться опасными.
Цитата дня: "Я могу подытожить все, что узнал о жизни, в двух словах: она продолжается" (Роберт Фрост).
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