Астрологический прогноз на 14 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из самых опасных дней лунного календаря, когда любые начинания – профессионального, бытового или личного свойства – вместо успеха принесут неудачи и убытки.

Символ дня: жаба.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: синий, электрик, берлинская лазурь.

Счастливые камни дня: желтый нефрит, жадеит.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: при обострении хронический заболеваний необходимо как можно скорее оказать человеку медицинскую помощь, в противном случае последствия могут быть весьма неприятными.

Питание дня: рекомендуется устраивать разгрузочные дни для удаления из организма шлаков и токсинов.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на длительное хранение, а также рвать яблоки и груши на сухофрукты.

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные обереги и талисманы.

Сны дня: сны нынешней ночи характеризуют личность человека – из их сюжета он может много о себе понять.

Табу дня: необходимо сконцентрироваться – невнимательность и рассеянность могут оказаться опасными.

Цитата дня: "Я могу подытожить все, что узнал о жизни, в двух словах: она продолжается" (Роберт Фрост).

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