Напівоголений бойфренд Маші Полякової у метро похизувався сталевим пресом

Бойфренд старшої доньки співачки Олі Полякової Марії Артур потішив підписників своєї сторінки в Instagram пікантними знімками.

У фотоблогу Артур розмістив кадри з нещодавньої фотосесії, зробленої в метро у Лондоні, де хлопець разом зі своєю дівчиною наразі навчаються.

Бойфренд Маші Полякової зображений напівоголений – у розстібнутій чорній сорочці, білих шортах та чорних окулярах. В Такому вигляді Артур зазнімкований на тлі потяга, який якраз проїжджав повз. "Ну це стиль", - прокоментував фото хлопець Полякової-молодшої.

Бойфренд Маші Полякової / Фото: instagram.com/artur17.london

Бойфренд Маші Полякової / Фото: instagram.com/artur17.london

Підписники сторінки хлопця відмітили його бездоганну фізичну форму та сталевий прес:

Ого! Ти вперше напівоголений маєш гарний вигляд

Які м'язи!

Пощастило Маші з таким кавалером

Бойфренд Маші Полякової / Фото: instagram.com/artur17.london

Бойфренд Маші Полякової / Фото: instagram.com/artur17.london

Нагадаємо, що Маша Полякова та її бойфренд Артур полюбляють й спільні фотосесії. Так, декілька місяців тому пара влаштувала атмосферні знімання у Лондоні. Для романтичного фотосету 18-річна Маша обрала легку сукню у квітковий принт, а образ доповнила легким макіяжем, тим часом Артур одягнув чорні штани та білу сорочку.

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