Напівоголений бойфренд Маші Полякової у метро похизувався сталевим пресом

Обранець дівчини влаштував стильну фотосесію.
Бойфренд старшої доньки співачки Олі Полякової Марії Артур потішив підписників своєї сторінки в Instagram пікантними знімками.
У фотоблогу Артур розмістив кадри з нещодавньої фотосесії, зробленої в метро у Лондоні, де хлопець разом зі своєю дівчиною наразі навчаються.
Бойфренд Маші Полякової зображений напівоголений – у розстібнутій чорній сорочці, білих шортах та чорних окулярах. В Такому вигляді Артур зазнімкований на тлі потяга, який якраз проїжджав повз. "Ну це стиль", - прокоментував фото хлопець Полякової-молодшої.
Підписники сторінки хлопця відмітили його бездоганну фізичну форму та сталевий прес:
- Ого! Ти вперше напівоголений маєш гарний вигляд
- Які м'язи!
- Пощастило Маші з таким кавалером
Нагадаємо, що Маша Полякова та її бойфренд Артур полюбляють й спільні фотосесії. Так, декілька місяців тому пара влаштувала атмосферні знімання у Лондоні. Для романтичного фотосету 18-річна Маша обрала легку сукню у квітковий принт, а образ доповнила легким макіяжем, тим часом Артур одягнув чорні штани та білу сорочку.
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