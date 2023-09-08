LATEXFAUNA випустив еротичний кліп, у якому соліст гурту робить кунілінгус дівчині

Український інді-поп гурт LATEXFAUNA порадував шанувальників випуском свіжої композиції MASANDRA, та одразу доволі відвертим кліпом на неї.

Режисером нової відеороботи став популярний українсько-ізраїльський кліпмейкер Інді Хаїт, який вже знімав для музикантів відео на трек "Cherkaschyna".

Кліп на пісню MASANDRA став найвідвертішим в історії українського шоубізнесу. Відео складається всього з однієї сцени та одного кадру.

"Давайте без лишньої скромності. Ми зняли найвідвертіший кліп в історії українського шоубізнесу. Тепер ви розумієте наше життєве кредо "лизати мед просто з вулика", а хто цього не робе, той – бідолаха, сорян. І якщо ви хочете подивитися на процес знімань сього шедевру від пана Інді Хаїта, то підписуйтеся на наш OnlyFans, там ви побачите всі нюанси знімань. А всі гроші з ваших підписок ми направимо на закупівлю дронів для ЗСУ”, – прокоментували музиканти своє нове еротичне відео.

Нагадаємо, нещодавно LATEXFAUNA стали першим музичним гуртом України, який запустив власну сторінку на платформі OnlyFans, що є популярною серед генераторів "дорослого" контенту. Гурт обіцяє продукувати унікальний вміст для своїх фанів усього за 10 доларів на місяць, а усі зібрані кошти направляти на закупівлю дронів для ЗСУ. Від початку війни гурт займається волонтерською діяльністю, проводить благодійні концерти, аукціони й збори. А завдяки платформі OnlyFans гурт винайшов ще один креативний спосіб збору коштів для ЗСУ, назвавши його "Розпуста проти рашизму".

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