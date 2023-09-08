МЗС вимагає у Китаю пояснень через виступ співачки в Маріуполі

Китайська співачка Ван-Фан виконала пісню "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі.

Міністерство закордонних справ України закликало Китай пояснити мету приїзду китайських виконавців до Маріуполя і шлях їх потрапляння в тимчасово окуповане українське місто.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Речник МЗС назвав прикладом повної моральної деградації виконання китайською співачкою Ван-Фан пісні "Катюша" на руїнах маріупольського драмтеатру, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей.

"Ба більше, за наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями", - заявив Ніколенко.

Він зазначив, що Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян у Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста.

Ніколенко також поінформував, що МЗС України ініціює заборону в‘їзду до України для всіх китайських "гастролерів".

Як відомо, Китай не засудив Росію через повномасштабне вторгнення до України.

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