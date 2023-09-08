Полуобнаженный бойфренд Маши Поляковой в метро похвастался стальным прессом

Бойфренд старшей дочери певицы Оли Поляковой Марии Артур порадовал подписчиков своей страницы в Instagram пикантными снимками.

В фотоблоге Артур разместил кадры из недавней фотосессии, сделанной в метро в Лондоне, где парень вместе со своей девушкой учатся.

Бойфренд Маши Поляковой изображен полуобнаженным – в расстегнутой черной рубашке, белых шортах и черных очках. В таком виде Артур запечатлен на фоне поезда, который как раз проезжал мимо. "Ну это стиль", – прокомментировал фото парень Поляковой-младшей.

Бойфренд Маши Поляковой / Фото: instagram.com/artur17.london

Бойфренд Маши Поляковой / Фото: instagram.com/artur17.london

Подписчики страницы парня отметили его безупречную физическую форму и стальной пресс:

Ого! Ты впервые полуобнаженный выглядишь красиво

Какие мышцы!

Повезло Маше с таким кавалером

Бойфренд Маши Поляковой / Фото: instagram.com/artur17.london

Бойфренд Маши Поляковой / Фото: instagram.com/artur17.london

Напомним, что Маша Полякова и ее бойфренд Артур любят и совместные фотосессии. Так, несколько месяцев назад пара устроила атмосферные съемки в Лондоне. Для романтического фотосета 18-летняя Маша выбрала легкое платье в цветочный принт, а образ дополнила легким макияжем, Артур надел черные брюки и белую рубашку.

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