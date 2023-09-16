Астрологічний прогноз на 16 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день – принаймні друга його половина – призначений для дій: можна брати «розгін», який дозволить досить швидко досягти мети переважно професійного характеру.

Символ дня: Ріг достатку.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: помаранчевий, теракотовий, кораловий, охра.

Щасливі камені дня: переливчастий агат, жадеїт, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: ротова порожнина, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, зазвичай минають швидко. Виняток становить зубний біль, який у жодному разі не можна терпіти – необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: хороший результат дасть лікувальне голодування, можна також «приміряти» нові види дієти.

Стрижка дня: від стрижки – як і будь-яких інших маніпуляцій із волоссям – краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна займатися пересаджуванням і щепленням рослин.

Магія і містика дня: можна позбавлятися пороблення і пристріту, наведених злими людьми.

Сни дня: сни цієї ночі збуваються рідко, але можуть дати підказку щодо того, як вчинити в ситуації, що турбує людину.

Табу дня: небажано відповідати агресією на агресію, навіть якщо здаватиметься, що інакше відреагувати неможливо.

Цитата дня: «Люди більше вірять вигаданому злу, ніж реальному добру» (Тертуліан).

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