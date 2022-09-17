Привітання з Днем фармацевта 2022: картинки українською, проза і вірші

Щороку в третю суботу вересня в Україні святкують День фармацевта. Цього дня прийнято вітати працівників фармацевтичних підприємств, технологів та провізорів. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем фармацевта: картинки, проза та вірші.

З Днем фармацевта: привітання у прозі

Поздоровляю вас із професійним святом – Днем фармацевтичного працівника. Перш за все, хочу подякувати за самовіддану працю численної армії фармацевтів. Бажаю усім, хто трудиться у фармацевтичній промисловості, працівникам аптечної мережі, науковцям, управлінцям, викладачам і студентам, вашим родинам нових здобутків, здійснення усіх задумів, міцного здоров'я. Нехай ваша плідна праця набирає нового змісту, збагачується досвідом та приносить задоволення від виконаного обов'язку перед людьми, які так чекають на вашу допомогу. Зі святом!

***

Прийміть найщиріші побажання міцного здоров'я, благополуччя, щастя і добра, тепла та любові, родинної злагоди і добробуту. Нехай кожен день дарує вам творче натхнення, стабільність у фармацевтичній діяльності, успішне вирішення проблем! Хай доля завжди посміхається вам, а люди дарують щирі слова вдячності за вашу уважність та професіоналізм!

***

Щиросердно вітаю вас з Днем фармацевтичного працівника! Бажаю всім, хто присвятив своє життя служінню ідеалам добра та людяності, невичерпності сил і завзяття, творчої наснаги у вашій важливій праці. Нехай щастям і любов'ю наповнюється кожен день вашого життя, а праця на благо людей приносить задоволення і радість. Нових ідей і перемог, надійних партнерів і вірних друзів, процвітання, удачі і добробуту вам і вашим родинам!

***

Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем фармацевтичного працівника! Ваша праця потребує багато досвіду та знань, любові до людей та співчуття, вона дуже важлива і почесна. У цей урочистий день хочу побажати вам та вашим рідним міцного здоров'я, професійних досягнень, благополуччя, щастя, любові і здійснення найсміливіших мрій.

***

Вітаю вас з днем ​​фармацевта! Дозвольте побажати в це чудове свято, перш за все, міцного здоров'я, щоб не довелося використовувати свій професіоналізм для себе особисто. Родинного тепла, щоб з радістю повертатися з улюбленої роботи. І фінансового благополуччя, побудованого винятково на продажу вітамінів.

Привітання з Днем фармацевта у віршах

Хай у вашому житті

Не метуть метелиці,

Хай вам щастям і добром

Шлях життєвий стелиться.

Хай горіння і натхнення вас не покидають.

Щирість, ніжність і завзяття доля посилає!

***

Професія провізора важлива,

На жаль, без ліків жити неможливо.

У цьому світі, щоб довго жити,

Потрібно щось вколоти, щось попити…

Ліками й добрим словом лікувати

Покликані ви. Так тримати!

Тому здорові будьте і щасливі,

А ваші вчинки хай будуть сміливі.

***

Хто розбирається в ліках,

Поглянувши лише на рецепт,

Зрозуміє він відразу ваш діагноз!

Звичайно, це фармацевт!

Ми від душі тобі бажаємо,

Звичайно, тільки добра!

Тебе сьогодні ми вітаємо!

Нехай не буде в житті зла.

***

Ваше професійне свято

Хай вам радість принесе,

Надихне на нову працю,

Подарує вам усе:

І достаток, і удачу,

І натхнення, і любов,

І повагу, і подяку,

Молодість поверне знов.

***

За стільки літ роботи у аптеці

Іще ні разу на своїм віку

Не завагалось ваше серце,

Що вибрало професію таку.

А навпаки, вистукує гучніше,

Підказує "Ти правильно живеш!"

Бо що в житті є, дійсно, важливіше,

Коли не лиш для себе, а й для інших

Частинку свого серця віддаєш?!

Картинки з Днем фармацевта українською мовою

Картинка з Днем фармацевта / Фото: ТСН.ua

Картинка з Днем фармацевта / Фото: ТСН.ua

Картинка з Днем фармацевта / Фото: ТСН.ua

Картинка з Днем фармацевта / Фото: ТСН.ua