В США за день погибла тысяча птиц – объяснение ученых

В США 5 октября около тысячи перелетных птиц погибли всего за один день, врезавшись ночью в здание выставочного центра McCormick Place в Чикаго.

Об этом пишет Associated Press.

Инцидент стал самым массовым за 40 лет наблюдений в городе. Обычно за сутки от столкновения со зданием гибнет до 15 птиц, однако в этот раз жертвами стали представители 33 видов, преимущественно миртовые певцы.

Отмечается, что к массовой гибели птиц в Чикаго привело стечение нескольких обстоятельств — период миграции, дождливая погода и подсветка многоэтажки.

Дэвид Уиллард, уже 40 лет проверяющий территорию выставочного в Чикаго на наличие мертвых птиц, в четверг утром, 5 октября, обнаружил ужасную находку – сотни мертвых птиц.

"Это походило на ковер из мертвых птиц в окнах", — сказал Уиллард.

По подсчетам исследователей, ежегодно сотни миллионов птиц погибают от ударов в окна в Соединенных Штатах. Ученые из Смитсоновского института природоохранной биологии и Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США в 2014 году опубликовали исследование, согласно которому количество птиц ежегодно составляет от 365 до 988 миллионов.

Смерть птиц от врезанія в окна является проблемой почти в каждом крупном городе США. Птицы не видят прозрачного или отражающего стекла и не понимают, что это смертельный барьер. Когда они видят через окна растения или кусты, они направляются к ним, убивая при этом себя.

Мигрирующие ночью птицы полагаются на звезды для ориентировки. А яркий свет от зданий одновременно привлекает и запутывает их, что приводит к ударам в окна или к тому, что птицы летают вокруг фонарей пока они не умирают от истощения – явление, известное как роковое световое тяготение.

Так, в 2017 году почти 400 воробьеподобных потеряли ориентацию в прожекторах небоскреба в Галвестоне, штат Техас, и погибли при столкновении с окнами.

"К сожалению, это очень распространенное явление. Мы наблюдаем это практически в каждом крупном городе во время весенней и осенней миграции", — сказал Мэтт Иглески, исполнительный директор Чикагского общества Одюбона.

По словам Стена Темпла, профессора экологии дикой природы Университета Висконсин-Мэдисон на пенсии и эксперта по птицам, маленькие певческие птицы питаются днем и мигрируют ночью во избежание турбулентности воздуха и хищников.

Птицы ждали северных ветров, но в сентябре наблюдались очень теплые южные ветры, из-за которых птицы держались здесь. Однако 4 октября вечером фронт ушел на юг, создав попутный ветер, и тысячи птиц поднялись в небо.

По словам Анны Пиджен, эколога из Университета Висконсина-Мэдисон, можно легко предотвратить удары птиц в окна. Компании-владельцы зданий могут просто приглушить свет, а архитекторы могут спроектировать окна с маркировкой на стекле, которое легко распознают птицы. Люди также могут использовать ширмы, окрашивать свои окна или наносить на стекло наклейки.

Напомним, в пустыне Саудовской Аравии обнаружили таинственные изображения вымерших верблюдов (фото).

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