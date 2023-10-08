"Оболонь" одержала победу в 10-м туре УПЛ – соперник доигрывал вдевятером и без вратаря

"Пивовары" выиграли второй матч подряд в национальном чемпионате.
"Оболонь" одержала победу над "Металлистом 1925" в поединке 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на столичной "Оболонь-Арене" завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол "пивовары" забили в первом тайме. На 33-й минуте Игорь Краснопир отличился после передачи Валерия Дубко.
На 60-й минуте харьковчане остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Игорь Курило.
Доигрывали же матч гости вдевятером. На 80-й минуте прямую красную карточку заработал голкипер "Металлиста 1925" Олег Мозиль. Поскольку замен у харьковского клуба уже не осталось, в ворота стал защитник Вадим Червак.
После этой победы "пивовары" (12 очков) поднялись на 10-е место в УПЛ. Подопечные Эдмара (12 баллов) опустились на 11-ю позицию.
В следующем туре 20 октября "Оболонь" будет принимать "Зарю", а "Металлист 1925" встретится с "Кривбассом".
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