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Росіяни готують нову хвилю диверсій на Сумщині: що про це відомо

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Росіяни готують нову хвилю диверсій на Сумщині: що про це відомо

Окупанти

У Сумській області росіяни готуються проводити нові диверсії.

Спецпідрозділи головного управління генштабу ЗС РФ прибули в Білгородську область для організації диверсій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, до району Красная Яруга Білгородської області прибули групи генерального управління генштабу ЗС РФ з метою дестабілізації обстановки в прикордонних районах Сумської області.

Білгородське підпілля фіксує їхнє пересування на автомобілях Toyota Hilux групами по 10 спецпризначенців. Про прибуття та маршрути пересування, підпіллю доповіли самі російські військовослужбовці, кажуть в ЦНС.

Російські диверсанти / © Центр національного спротиву
Російські диверсанти / Фото: Центр національного спротиву

Нагадаємо, речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх розповів, що російські диверсійно-розвідувальні групи найчастіше намагаються прорвати кордон у Сумській і Чернігівській областях. Метою таких дій є дезорганізація місцевого населення та втручання в роботу ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
777
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