Дизайн інтер'єру 2023 року: сім підходів до оформлення стильного житла

Якщо ви саме зібралися робити ремонт, варто поглянути на основні тренди дизайну інтер'єру 2023 року.

Теплий мінімалізм

З моди 2023 року не виходять нейтральні відтінки. По-перше, з ними можна створити затишок навіть без допомоги дизайнера. По-друге, такий дизайн дозволяє легко змінювати акценти різним декором. Але холодні чорно-біло-сірі інтер'єри йдуть у минуле. В таких приміщеннях складно жити, вони не затишні і не дають змоги підтримувати порядок. До того ж, за такого дизайну будь-які сторонні предмети створюють візуальний шум, який заважає сконцентруватися. Якщо у 2010-х роках сірий був домінувальним кольором стін і меблів, то 2023 року все змінилося.

Дизайнери пропонують створювати мінімалістичний дизайн за допомогою теплих відтінків. Наприклад, кольору слонової кістки, бежевого, світлого дерева, пісочного. Нині в моді максимально теплі, затишні, комфортні і безпечні будинки.

Додайте кольорів

Мода на природні відтінки тільки поширюється. Тому в дизайні інтер'єру 2023 року варто використовувати відтінки каміння, трави, дерев, землі, мінералів. При цьому не варто зупинятися лише на нейтральних, можете взяти за основу досить насичені відтінки.

Складно виділити якийсь один модний колір стін 2023 року. Найбільш популярними дизайнери називають відтінки червоного, зеленого і помаранчевого. Тут можна не обмежуватися стінами і додати кольорів за допомогою меблів. Додайте фарб в оформленні не лише спальні або вітальні, але й ванної кімнати, кухні, які найчастіше роблять у нейтральних відтінках.

Більше орнаментів

Тренди дизайна інтер'єру 2023 року / Фото: Pexels

2023 року можна не обмежувати свою фантазію. Дизайнери пропонують прикрасити свою кімнату улюбленим принтом, який може повторюватися не лише на стінах, але й на оббивці дивану чи подушках, або міксувати патерни, щоб створити унікальну атмосферу в усій оселі.

Шашки, смужки, квіткові орнаменти, геометрія в одному тоні допоможуть створити еклектичну атмосферу. Гра з різними візерунками відкриває нові горизонти для творчості. Як і з кольором, немає якогось одного модного орнаменту.

Лише натуральні фактури

Ідея екологічності, яка стала особливо популярною 2023 року, чудово розкривається в цьому тренді. Можна відшукати матеріали, які нагадують кварц, мармур, онікс. Не забудьте додати на підлогу дерево, а біля дивану поставити столик із металевими ніжками. Всі ці елементи чудово підкреслять особливий стиль інтер'єру 2023 року.

Тактильність

Що це означає? Тобто інтер'єр повинен бути гарним не лише на вигляд, але й на дотик. Тактильність, за словами дизайнерів, є продовженням тренду натуральності. Цю ідею можна гіперболізувати 2023 року і використовувати навмисно агресивні фігури з необробленого каменю. Якщо ж ви ще не готові до такого рішучого кроку, можна взяти варіанти простіше. Додайте текстиль із бавовни, льону, вовни. Дуже популярною 2023 року стала оббивка дивану букле. Замініть кахель плиткою ручного формування.

Індивідуальність

Дизайнери 2023 року не ставлять особливих заборон (крім сіро-біло-чорних кольорів) і вітають фантазію та індивідуальний підхід до кожного приміщення. Тому дуже важливо, щоб хороший інтер'єр відображав особистість власника житла. Стерильні та ідеальні дизайни, створені на основі якогось одного стилю, пішли в минуле. Створити індивідуальність можна і без ремонту. Додайте до інтер'єру побільше особистих речей, плакатів, предметів мистецтва, фотографій тощо.

Історичність

Це ще одна форма індивідуальності, яка наразі залишається основним трендом дизайну інтер'єру 2023 року. Оселя повинна розповідати історію свого власника, а не модного журналу чи гіпермаркету. Все більше людей віддають перевагу речам у вінтажному стилі, тому в сучасних квартирах часто з'являються меблі, куплені в антикварному магазині чи передані у спадок. Більшість старовинних предметів можна самостійно відреставрувати.

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