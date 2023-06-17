Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Алина Гросу восхитила кадрами с братом-красавцем, проживающим в США

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1459
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Алина Гросу восхитила кадрами с братом-красавцем, проживающим в США

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Родные люди встретились впервые за длительное время.

Украинская певица Алина Гросу показала своего двоюродного брата Артура Волоса.

После продолжительной разлуки исполнительница смогла встретиться с близким человеком. Видео милой встречи с братом Гроссу поделилось в своих Instagram-stories.

В кадре Алина позировала рядом с братом-красавцем в легком белом платье в горошек и кожаной куртке. В то время как Артур прижал сестру к себе.

"Солнышко, которое я так редко вижу! Мой брат", — подписала кадры Гросу.

Алина Гросу с двоюродным братом / © instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу с двоюродным братом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Отметим, что Артур уже давно живет в США, а именно в Чикаго. Несмотря на то, что брат и сестра видятся редко, у них очень теплые отношения. Ранее Гросу рассказала о том, что именно Артур вдохновил ее переехать в Соединенные Штаты и начать обучение в актерской школе. Поэтому звезда находится в Лос-Анджелесе и улучшает свои творческие навыки.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1459
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация