Алина Гросу восхитила кадрами с братом-красавцем, проживающим в США

Украинская певица Алина Гросу показала своего двоюродного брата Артура Волоса.

После продолжительной разлуки исполнительница смогла встретиться с близким человеком. Видео милой встречи с братом Гроссу поделилось в своих Instagram-stories.

В кадре Алина позировала рядом с братом-красавцем в легком белом платье в горошек и кожаной куртке. В то время как Артур прижал сестру к себе.

"Солнышко, которое я так редко вижу! Мой брат", — подписала кадры Гросу.

Алина Гросу с двоюродным братом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Отметим, что Артур уже давно живет в США, а именно в Чикаго. Несмотря на то, что брат и сестра видятся редко, у них очень теплые отношения. Ранее Гросу рассказала о том, что именно Артур вдохновил ее переехать в Соединенные Штаты и начать обучение в актерской школе. Поэтому звезда находится в Лос-Анджелесе и улучшает свои творческие навыки.

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