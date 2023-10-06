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Какая польза от уклонистов на войне: неожиданный вывод ТЦК

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Какая польза от уклонистов на войне: неожиданный вывод ТЦК

Украинские военные / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В одном из ТЦК Украины сделали неожиданный вывод об уклонистах на фронте.

Уклонисты на войне могут кардинально измениться, ведь они понимают, что не могут подвести собратьев.

Такое мнение высказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин интервью "Телеграфу".

"Мне известен не один случай, когда мужчины, не желавшие служить, попадая в подразделение, совершенно менялись и становились прекрасными воинами. Потому что рядом воюют собратья, которых они не могли подвести, потому что перед подразделением стоят какие-то задачи, которые нужно выполнить. В конце концов, на фронте приходит осознание, что за твоей спиной находится гражданское население, которое ты теперь должен защищать", — сказал спикер ТЦК.

Сколько уклонистов разоблачили в Украине

В Украине в отношении уклонистов от мобилизации возбуждено более семи тысяч уголовных производств, говорит министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, они используют разные методы: переодеваются в женщин, или делают фейковые документы.

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Дата публикации
Просмотры
1461
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