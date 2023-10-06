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Яка користь від ухилянтів на війні: несподіваний висновок ТЦК

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Яка користь від ухилянтів на війні: несподіваний висновок ТЦК

Українські військові / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У одному з ТЦК України зробили неочікуваний висновок про ухилянтів на фронті.

Ухилянти на війні можуть кардинально змінитися, адже вони розуміють, що не можуть підвести побратимів.

Таку думку висловив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін інтерв'ю "Телеграфу".

"Мені відомий не один випадок, коли чоловіки, які не бажали служити, потрапляючи в підрозділ, абсолютно змінювалися і ставали прекрасними воїнами. Бо поруч воюють побратими, яких вони не могли підвести, бо перед підрозділом стоять якісь завдання, які потрібно виконати. Зрештою, на фронті приходить усвідомлення, що за твоєю спиною знаходиться цивільне населення, яке ти тепер повинен захищати", - сказав речник ТЦК.

Скільки ухилянтів викрили в Україні

В Україні стосовно ухилянтів від мобілізації порушено понад сім тисяч кримінальних проваджень, каже міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, вони використовують різні методи: переодягаються в жінок, або роблять фейкові документи.

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Дата публікації
Перегляди
1380
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