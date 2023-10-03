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Скільки кримінальних проваджень відкрито в Україні на ухилянтів: Клименко здивував цифрою

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Скільки кримінальних проваджень відкрито в Україні на ухилянтів: Клименко здивував цифрою

Ігор Клименко / Фото: МВС

Ухилянти використовують різні методи: переодягаються в жінок, роблять фейкові документи.

В Україні відносно ухилянтів від мобілізації відкрито понад сім тисяч кримінальних проваджень.

Про це в інтерв’ю “Українській правді” розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Ми намагаємось, контролювати наскільки це можливо. У нас більше 7 тисяч кримінальних проваджень і половина підозр для ухилянтів. У нас ухилянти є різні, роблять підробні документи на жінок, переодягаються в жінок і намагаються переїхати в транспорті через державний кордон”, - розповів Ігор Клименко.

Нагадаємо, що для тих, хто незаконно покинув Україну, застосовуватимуть правило так званої "золотої середини".

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Дата публікації
Перегляди
426
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