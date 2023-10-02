Гороскоп кохання на жовтень 2023 року

Місяць перевірки стосунків на міцність та усвідомлення того, чи є між партнерами кохання. Особливо складна в цьому сенсі друга половина жовтня: на поверхню виходять проблеми у взаєминах, постають розбіжності.

Перша декада жовтня відносно спокійна. В цей період можна зміцнити зв'язки, помиритися з коханою людиною, домовитися із суперечливих питань. Від 14 до 28 жовтня – осінній коридор затемнень: це період спотворень, сумнівів і тривог. У цей час емоції на піку, підсвідомість огортає туманом свідомість, люди частіше проєктують свій негатив на партнера.

9 жовтня о 04:11 планета кохання – Венера – входить до знака Діви, де має статус падіння й одразу ж з'єднується з Чорним Місяцем (Ліліт), порушуючи кармічні теми у сфері взаємин. Венера управляє знаками Тельця й Терезів, у яких відбудуться затемнення в жовтні 2023 року.

Люди, чутливі до циклів Місяця, народжені близько до затемнень, а також представники знаків Діва, Терези, Овен, Телець і Скорпіон уже від 9–10 жовтня можуть відчувати роздратування, нетерпіння. З'являється схильність розігрувати трагедію через дрібниці.

Звести до мінімуму можливий негатив можна, якщо в сонячне затемнення, яке відбудеться 14 жовтня в Терезах – у знаку взаємин – зробити паузу, поглянути на ситуацію з різних боків, подумати та проаналізувати те, що сталося. Швидкі висновки, найімовірніше, помилкові і призведуть до сварок та навіть розривів.

Після місячного затемнення в Тельці 28 жовтня градус напруженості у стосунках значно знизиться, але розвиватися події можуть до весняного коридору затемнень 2024 року.

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ОВЕН

Доведеться виявляти відповідальність і тримати себе в рамках, незважаючи на бажання розслабитися й повеселитися. Якщо проблеми в особистому житті не вирішені, зробіть це якнайшвидше, інакше у другій половині жовтня вони загостряться. Стримуйте своє невдоволення й роздратування, оскільки результат може бути шокувальним. Особливо це стосується дівчат і жінок. Чергова претензія до чоловіка про "нічого надіти" або відсутність подарунків з його боку може призвести до грандіозного скандалу.

ТЕЛЕЦЬ

Наведіть красу навколо себе, бажано разом із партнером. Перша декада місяця для вас сприятлива, ви привертаєте увагу свого оточення, люди готові слухати й чути. Сила впливу зростає, і вам до снаги багато що змінити на краще. Затишок в оселі або в саду підніме настрій, допоможе усунути розбіжності в сім'ї, з коханою людиною і зміцнить ваші стосунки. А ось лінощі й лежання на дивані можуть негативно позначитися на енергетиці та виплеснутися через скандал у другій половині жовтня.

БЛИЗНЯТА

Ваш управитель – Меркурій – від 5 до 22 жовтня переміщається знаком Терези, в якому відбудеться сонячне затемнення 14 жовтня. А це означає, що середина місяця може принести складнощі у сфері особистих стосунків. Особливо важливо в цей період виявити витримку і зважати на думку партнера, краще навіть поступитися в якихось питаннях. До кінця жовтня двозначні ситуації вирішуються, компроміси знаходяться і в життя повертаються мир, любов і добробут.

РАК

Вашим знаком керує Місяць, а в жовтні – дві важливі астрологічні події (затемнення), в яких нічне світило бере безпосередню участь. Перша декада місяця сприятлива, але вже від 13–14 жовтня багато Раків переноситимуть емоційний шторм. Натомість у цей період ви бачитимете будь-які речі не так, як інші. Але все ж варто бути готовими до криз у сімейних і романтичних стосунках. До чого це призведе – багато в чому залежить від вас.

ЛЕВ

Жовтень принесе переживання, тривожні думки й події, адже Сонце (ваш управитель), взаємодіючи з Місяцем, формує затемнення. Перша декада місяця сприятлива для занурення у важливі для вас теми. Багато питань, що стосуються любовних взаємин, у цей період вирішуватимуться швидше. Друга половина жовтня може запам'ятатися обманами й розчаруваннями. Та якщо сфера кохання і гармонії для вас важлива, варто приділити цьому увагу на початку місяця і запобігти можливим кризам.

ДІВА

Складний місяць для вас із двох причин: почався новий кармічний період – Ліліт увійшов до вашого знака, а також Венера, як управитель жовтневих затемнень, переміщається Дівою. Відповідно, треба докласти чималих зусиль, щоб зберегти взаємини. Не найкращий час для нових романтичних знайомств – вони принесуть лише розчарування. Будьте пильні – за вашою спиною можуть плестись інтриги. Не розповідайте іншим людям, якщо у вас все добре у стосунках – бережіть своє щастя!

ТЕРЕЗИ

Найближчі три сезони затемнень (осінь 2023, весна 2024, осінь 2024) проходитимуть вашим знаком зодіаку. Настав час серйозних життєвих трансформацій, насамперед це стосуватиметься родини, кохання й романтики. Партнерські стосунки потребують перезавантаження – ви це добре усвідомите у другій половині жовтня. До кінця місяця, навіть якщо будете у стані відчаю через поведінку партнера, обставини можуть скластися таким чином, що вирішення проблеми знайдеться.

СКОРПІОН

Перша половина місяця відносно спокійна, а ось друга буде напруженою. Це час пристрасних любовних стосунків, драматичних ситуацій, ревнощів, зрад. Можуть відкритися таємниці або вам доведеться щось приховувати від близьких людей. Те, що зараз для вас важливе, до кінця жовтня втратить свою актуальність. Не давайте обіцянок і не заявляйте про те, в чому не впевнені. Важливо зберігати здоровий глузд, а нездоровий оптимізм прибрати убік. Це місяць серйозних рішень.

СТРІЛЕЦЬ

Ви меншою мірою піддаєтеся впливу жовтневих затемнень, навіть якщо щось неприємне і станеться, то швидко вирішиться без негативних наслідків. Проте намагайтеся не допускати похмурих думок, спробуйте встановити баланс між особистим життям і соціальним, підтримуйте кохану людину. Ваш управитель – Юпітер – переміщається Тельцем, в якому 28 жовтня відбудеться місячне затемнення, тому в кінці місяця приділіть якомога більше уваги родині або романтичному партнеру. Не допускайте нікого у своє приватне життя!

КОЗОРІГ

Майже ніяк не вплинуть на ваше особисте життя складні енергії жовтня. Але зважайте на те, що більшість людей добре відчують затемнення другої половини місяця. Можливо, серед них опиняться ваші кохані та близькі люди. Період вдалий для пошуку істини, роботи над помилками у сфері взаємин. До кінця жовтня багато глибоко особистих питань проясняться. З великою ймовірностю прийде усвідомлення того, як правильно вчинити, якщо є проблеми у стосунках.

ВОДОЛІЙ

В цей період ви є надійним тилом для найдорожчих людей. Не забувайте і про себе – подумайте, що вас турбує. Можливо, причина в тому, що на світ ви дивитеся не так, як ваша кохана людина. Це хоч і не турбує вас зараз, проте в майбутньому може стати причиною розставання. Якщо ви шукаєте свого ідеального партнера – він може потрапити до вашого поля зору в жовтні. Однак з великою ймовірністю це буде кармічна зустріч, яка для досвіду, а не для щасливих стосунків.

РИБИ

Сприятливий місяць для любовних взаємин, сімейних справ. Але ви будете спостерігати драми в житті інших людей і якимось чином брати участь у їхньому вирішенні. На тлі такої затребуваності не проґавте момент, коли ваша кохана людина може відчути себе самотньою і піти по душевні розмови до когось іншого. Друга половина жовтня підходить для відвертих розмов із партнером, внесення різноманітності в інтимне життя. Пам'ятайте про те, що щастя любить тишу!

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