Землетрус в Україні: науковці розповіли подробиці поштовхів – мапа

У західних областях України ввечері, 9 жовтня, повідомили про землетрус. Підземні поштовхи відчули жителі Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей. Джерело землетрусу знаходилося на території Словаччини, за 60 кілометрів від кордону України, на глибині 10 кілометрів.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як зазначили експерти, за класифікацією землетрус відноситься до сильно помірних.

Джерело землетрусу на території Словаччини / Фото: скриншот

"Землетрус відчувався в населених пунктах на території України багатьма людьми. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина легка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний. Землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури", - розповіли фахівці.

Нагадаємо, 9 жовтня на Закарпатті стався землетрус магнітудою 4,5 балів за шкалою Ріхтера.

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