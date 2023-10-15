Битва за Авдіївку: росіяни наражаються на значні проблеми – ISW

Битва за місто в активній фазі вже майже тиждень.

Попри колосальні зусилля, успіх агресора під Авдіївкою наразі має обмежений тактичний характер.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики зазначають, що офіційні особи США та України повідомили 12 та 13 жовтня, що вони очікували наступальних операцій Росії навколо Авдіївки та висловили впевненість в українській обороні.

Крім того, ISW спостерігає, що російські війська використовують більшу, ніж зазвичай, кількість бронетехніки в поточних операціях.

Тим часом, за спостереженням фахівців, російський інформаційний простір залишається розділеним щодо перспектив російських успіхів під Авдіївкою та поточних можливостей України.

Геолокаційні дані, опубліковані 13 жовтня, вказують на те, що російські війська незначно просунулися на північ від Авдіївки.

Геолокаційні дані за 14 жовтня вказують на те, що російські війська також просунулися на південь від Авдіївки.

Також російські джерела стверджували 13 і 14 жовтня, що українські оборонні укріплення становлять значну перешкоду для російського просування навколо Авдіївки.

Росіяни вказували і на те, що російські проблеми з медичним забезпеченням теж перешкоджають російському просуванню в районі Авдіївки.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти розпочали активні наступальні дії поблизу Авдіївки Донецької області, які тривають досі.

На думку експерта Олександра Коваленка, РФ активізувалася біля Авдіївки, бо хоче подарувати Путіну до Нового року нову "епічну перемогу".

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку, аби відвернути увагу ЗСУ і не дати просуватися їм на Південному чи Запорізькому напрямках.

Аналітики зазначають, що усі спроби росіян атакувати Авдіївку Донецької області провалилися. Наступ загарбників може перетворитись на "удари об бетонну стіну"

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Авдіївку тримають "титани": Пекло вже четверту добу! Під завалами цивільні! | Барабаш

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