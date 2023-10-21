Россияне снова штурмовали Авдеевку: что известно о ситуации в городе

В четверг 19 октября российские оккупанты совершили еще одну полномасштабную атаку севернее Авдеевки. Враг пытается прорваться через низины на села Степное-Бердичи, чтобы перерезать трассу в Авдеевку и захватить отвал у Авдеевского коксохимического завода.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

Он рассказал, что наступление проведенное оккупантами вчера было аналогичным штурму 10 октября.

"То есть массированный удар артиллерии и авиации, затем попытка ворваться на скорости большими колоннами с десантом пехоты на ближайшие посадки через поля, несмотря на потери", — говорится в сообщении.

Враг пытался атаковать несколькими колоннами бронетехники и несколькими группами пехоты одновременно.

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"Украинская оборона встретила россиян организованным огнем. В течение суток 19 октября в полосе 110-й бригады и приданных сил наши войска уничтожили и подбили 70 единиц бронетехники. Тяжелые потери нанесены двум российским штурмовым батальонам", — говорится в сообщении.

По данным журналиста, штурм Авдеевки – это уже третья крупная наступательная операция россиян.

"Октябрьская операция началась 30 сентября. 10-14 октября три российские бригады пытались прорвать фронт севернее города и взять в кольцо, но российские штурмовые батальоны были разбиты. После нескольких дней перестрелок 19 октября россияне совершили новый рывок вперед. 20 октября этот штурм идут перестрелки и бомбежки, с обеих сторон подтягиваются резервы", — написал он.

К чему готовятся оккупанты в Авдеевке?

Юрий Бутусов отмечает, что российские войска перегруппировываются и готовят новый штурм на тех же направлениях севернее Авдеевки.

"Замысел российского командования очевиден — севернее Авдеевки они влезли в узкую низину, которая полностью простреливается украинцами с ближайших высот. Они не могут там закрепиться, потому что под обстрелом с высот содержание этих рубежей будет стоить очень дорого. Поэтому враг будет продолжать штурм, потому что заняты позиции требуют идти вперед дальше", – рассказал он.

Для оккупационных войск важна атака террикона, поскольку они надеются использовать его, чтобы лишить наши войска возможности использовать эту высоту в качестве позиции для противотанковых ракетных комплексов.

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Кроме того, россияне готовят наступление в направлении Первомайское-Водяное-Опросное южнее Авдеевки, чтобы попытаться охватить город с юга и свернуть фронт на юг на Невельское.

"Тактическое положение украинских войск под Авдеевкой остается выгодным. Мы контролируем высоты, россияне влезли по существу в огневой мешок в низовьях", — подчеркнул Бутусов.

Так что враг пытается прорываться в направлении, где усилена оборона.

Бои за Авдеевку: что известно

Ситуация в Авдеевке Донецкой области остается крайне напряженной и напрямую будет зависеть от ресурсных возможностей украинских сил обороны.

Российские войска уверены, что у них есть шанс захватить Авдеевку в Донецкой области.

Возле Авдеевки Донецкой области упорные бои продолжаются уже неделю. оккупанты уничтожают город ракетными ударами и обстреливают из авиации.

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