Аналитики ISW сообщили об успехах ВСУ на левом берегу Херсонщины: детали

Украинские Вооруженные силы продолжают вести более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области. В частности, украинские защитники ведут бои в селе Крынки.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

На кадрах с геолокацией за 19 октября видно, что украинские войска продвинулись на северо-восток Кринок — это село, расположенное в 27 км к востоку от Херсона и в 2 км от реки Днепр. По данным российских источников, Силы обороны Украины закрепляются в районе Крынок. Кроме того, они продолжают сохранять свое присутствие в районе Антоновского и Железнодорожного мостов через Днепр.

Российские блоггеры также заявляли, что подразделения ВСУ временно продвинулись к дороге Казачьи Лагеря-Крынки-Корсунка, прежде чем российские авиаудары отбросили украинские войска к северной окраине населенного пункта. Также сообщалось о боях в районе Песчановки, что в 14 км к востоку от Херсона и в 4 км от Днепра).

Следует заметить, что на днях в Генштабе ВСУ сообщили, что российская авиация нанесла удар по Песчановке, расположенной на левом берегу. Аналитики ISW предполагают, что в тот момент украинские силы еще присутствовали в населенном пункте.

Напомним, аналитики ISW объяснили причины потерь ВС РФ во время наступлений на Авдеевку. Отмечается, что российские войска уверены, что у них есть шанс захватить город. Однако командование ВС РФ плохо расставляет приоритеты независимо от важности операции.

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