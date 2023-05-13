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"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов: список рейсов

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов: список рейсов

"УЗ" сообщила о задержке не менее 5 поездов / Фото: Associated Press

Из-за ночной атаки поезда будут курсировать с задержками.

Оккупанты 13 мая запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В результате этого по меньшей мере пять железнодорожных рейсов будут следовать с задержками.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

Существенная задержка ожидается на следующих рейсах:

– №38/36 Ужгород, Перемышль – Одесса;

– №119 Запорожье – Львов;

– №139 Киев – Каменец-Подольский;

– 85/233 Покровск, Днепр – Львов;

– №716 Перемышль – Киев.

Немного погодя "УЗ" сообщила, что ни одно сообщение не закрывается.

"Для всех пассажиров Укрзализныця вместе с Хмельницкой ВА разработала решение, как добраться до пунктов назначения. Уже запущены дополнительные бесплатные поезда-шаттлы и автобусы для подвоза. В компании детализировали соответствующую инструкцию для пассажиров", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что возврат неиспользованных билетов со 100% компенсацией возможен в любой украинской кассе в претензионном порядке.

Прогнозируемое время задержки:

– №119 Запорожье – Львов +5 часов;

– №85 Запорожье – Львов +5 часов;

– №139 Киев – Кам.-Подольский +8:40 часов;

– №38/36 Ужгород, Перемышль – Одесса +12 часов;

– №770 Тернополь – Киев +6 часов;

– №716 Перемышль – Киев +7 часов.

Напомним, в ночь на 13 мая армия РФ совершила воздушную атаку на Киев с помощью беспилотников. Все двигавшиеся на столицу дроны были уничтожены силами ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
46
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