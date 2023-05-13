"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов: список рейсов

Из-за ночной атаки поезда будут курсировать с задержками.

Оккупанты 13 мая запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В результате этого по меньшей мере пять железнодорожных рейсов будут следовать с задержками.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

Существенная задержка ожидается на следующих рейсах: