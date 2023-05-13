"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов: список рейсов

Из-за ночной атаки поезда будут курсировать с задержками.
Оккупанты 13 мая запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В результате этого по меньшей мере пять железнодорожных рейсов будут следовать с задержками.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.
Существенная задержка ожидается на следующих рейсах:
– №38/36 Ужгород, Перемышль – Одесса;
– №119 Запорожье – Львов;
– №139 Киев – Каменец-Подольский;
– 85/233 Покровск, Днепр – Львов;
– №716 Перемышль – Киев.
Немного погодя "УЗ" сообщила, что ни одно сообщение не закрывается.
"Для всех пассажиров Укрзализныця вместе с Хмельницкой ВА разработала решение, как добраться до пунктов назначения. Уже запущены дополнительные бесплатные поезда-шаттлы и автобусы для подвоза. В компании детализировали соответствующую инструкцию для пассажиров", — говорится в сообщении.
В компании добавили, что возврат неиспользованных билетов со 100% компенсацией возможен в любой украинской кассе в претензионном порядке.
Прогнозируемое время задержки:
– №119 Запорожье – Львов +5 часов;
– №85 Запорожье – Львов +5 часов;
– №139 Киев – Кам.-Подольский +8:40 часов;
– №38/36 Ужгород, Перемышль – Одесса +12 часов;
– №770 Тернополь – Киев +6 часов;
– №716 Перемышль – Киев +7 часов.
Напомним, в ночь на 13 мая армия РФ совершила воздушную атаку на Киев с помощью беспилотников. Все двигавшиеся на столицу дроны были уничтожены силами ПВО.
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