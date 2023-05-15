Какое оружие применяет враг для атак прифронтовых территорий: Юсов ответил

Враг активно, к сожалению, атакует прифронтовые территории, в частности, севера Украины, где страдает гражданское население и есть значительные разрушения объектов гражданской инфраструктуры и жертвы среди мирных жителей.

В эфире телемарафона об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Также он коснулся вопроса получения от Великобритании дальнобойных крылатых ракет, приоритетных задач оружия и как оно может повлиять на стратегическую военную ситуацию.

“О задачах мы с вами говорить сейчас не будем. Мы увидим выполненные задачи и сможем, наверно, обсудить их результаты. Относительно стратегического изменения, конечно, враг будет учитывать поставки любых новых видов вооружения для базирования и дислокации собственных сил, для охраны и усиления средств противовоздушной и противоракетной обороны различных объектов, в первую очередь на оккупированных территориях. Поэтому, безусловно, враг будет учитывать эти данные, и это логично", — отметил Юсов.

Что касается компенсаторных механизмов по "Шахедам", то видно: сейчас активно используются, в частности, барражирующие боеприпасы и боеприпасы с системами GPS-навигации и тому подобное.

"Активно, к сожалению, атакуют прифронтовые территории, в частности севера Украины, где страдает гражданское население и есть значительные разрушения объектов гражданской инфраструктуры и жертвы среди мирного населения. Это сочетается с активизацией в последнее время ДРГ, в частности, на нашей северной границе. Да, вражеских ДРГ, которые пытаются прощупать нашу границу. Буквально недавно был случай с расстрелом гражданских автомобилей рашистами на Черниговщине. К сожалению, есть жертвы. Поэтому, да, россияне комбинируют средства и силы. И, безусловно, украинские силы безопасности и обороны анализируют это и должным образом учитывают для реализации своих дальнейших планов по освобождению оккупированных территорий и защиты украинской границы", – отметил Юсов.

Напомним, атаки дронами – одна из тактик врага. За две недели мая противник выпустил по Украине около 150 ударных дронов. Сейчас враг активно ищет средства компенсации.

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