Будущее без Лукашенко: присоединит ли Путин Беларусь к РФ в случае смерти самопровозглашенного президента

Если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко внезапно умрет, его смерть станет катализатором перемен в стране.

Такое мнение высказал политолог, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский, передает "24 канал".

Эксперт предупреждает, что в случае смерти Лукашенко Кремль попытается поставить кого-то лояльного в РФ из его ближайшего окружения исполнять обязанности президента и максимально оттягивать проведение выборов.

Как будут складываться отношения Кремля и местных элит

Политолог напомнил, что еще до начала войны в Украине Беларусь находилась под частичной оккупацией РФ. Военное командование армии Беларуси почти полностью состоит из россиян или лояльных к Кремлю лиц.

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"Как сказал пока еще жив Лукашенко: суверенитет это очень рентабельно. И многие из белорусского господствующего класса соглашаются с этим утверждением. Они хорошо "жировали" при Лукашенко и хотят оставить статус-кво", – отметил Преображенский.

Однако он не уверен, смогут ли белорусские элиты удержать этот статус-кво. Эксперт не исключает, что в Беларуси произойдет раскол элит.

Преображенский напомнил, что до выборов 2020 года многих белорусских оппозиционеров, в том числе и Светлану Тихановскую, можно было считать "умеренно пророссийскими".

Решится ли Путин открыто оккупировать Беларусь

По мнению Преображенского, у Лукашенко все еще есть заметный авторитет в белорусском обществе. И если его преемник полностью поддерживает российские нарративы, это не будет поддержано в обществе.

"Единственный вариант – что Путин совсем потерял адекватность, хотя он и так неадекватен. Есть вариант полной оккупации Беларуси Россией. Лукашенко умирает и Путин ее полностью оккупирует. Но как поддерживать оккупацию? Не придется ли перебрасывать туда российские войска, которых и так не хватает для противостояния с Украиной? Сможет ли он мотивировать или заставить белорусов воевать против украинцев? Пойдут ли они сдаваться, или вообще — развернут свое оружие против россиян? Если у Путина остались остатки сознания, то он бы не хотел, чтобы Лукашенко "отбросил копыта", но это, конечно, не от него зависит", – сказал Преображенский.

Напомним, что белорусский диктатор после парада в Москве 9 мая срочно вернулся в Минск и пропал на 6 дней.

После этого стали распространяться слухи о резком ухудшении состояния здоровья Лукашенко.

Однако сегодня белорусские пропагандисты наконец-то показали своего лидера. Голос у диктатора был хриплый. Во время разговора он неоднократно вздыхал и глотал слова.

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