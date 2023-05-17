Какому знаку Зодиака повезет 18 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 18 мая?

Один из лучших – чистых и светлых – дней лунного календаря, когда космические энергии максимально благоприятны для человека и его жизни. Тем не менее очень многое сегодня будет зависеть и от нас самих – прежде всего это коснется отношений с близкими людьми, но и решение профессиональных вопросов тоже не стоит списывать со счетов – манны небесной звезды никому не обещают. Время также благоприятно для любой работы на земле – в прямом смысле этого слова: можно работать в саду и огороде, приступать к ремонту или строительству загородного дома – такая деятельность окажется особенно успешной.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы сегодня будут обладать редким даром убеждения, с помощью которого они смогут убедить в своей правоте любого – даже самого критически настроенного – собеседника. Ну а если они позаботятся о том, чтобы запастись хорошей доказательной базой, им можно будет назначать на этот день деловые переговоры любой степени сложности – в большинстве случаев они окажутся успешным. А это значит, что представители знака могут рассчитывать на заключение перспективных сделок, которые принесут им солидные финансовые дивиденды.

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