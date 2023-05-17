Как получить стаж для пенсии неработающим: в правительстве объяснили

В правительстве объяснили, как увеличить стаж для пенсии тем, кто ее еще не получает, то есть не является пенсионером.

Если вы не работаете, то увеличить страховой стаж для пенсии в Украине можно с помощью добровольных взносов, но есть определенные условия.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В правительстве напомнили, что размер пенсии в Украине напрямую зависит от продолжительности приобретенного стажа и размера зарплаты, которую человек официально получал в течение своего труда.

Также читайте Украинцам могут отменить пенсионные выплаты: кто под угрозой

"Для тех, кто официально не работает, добровольно уплаченные взносы – это приобретенный страховой стаж и заработная плата для будущей пенсии, для работающих – увеличенная заработная плата", – говорится в заявлении.

Там добавили, что в новых условиях добровольно платить взносы на пенсионное страхование могут только те, кто не получает пенсию, то есть не являются пенсионерами.

"То есть, если человек уже получает пенсию, то новый механизм уплаты добровольных взносов не для него", — пояснили в правительстве.

А увеличить размер пенсии тем, кто уже получает ее, можно с помощью благотворительных пожертвований.

"В случае осуществления персонализированного благотворительного пожертвования 70% суммы направляется для выплаты пенсии избранному пенсионеру, а остальные 30% — как финансовый ресурс на финансирование пенсий других пенсионеров", — объяснили специалисты.

Напомним, ранее глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус сообщил, что сейчас максимальный размер пенсии за выслугу лет в Украине составляет 20 930 грн.

Читайте также: