Врачи назвали продукты, которые могут укрепить здоровье сердца

То, что мы едим, жизненно важно для функционирования кровеносных сосудов и самого сердца.

Исследователь из Кембриджа, штат Массачусетс, Уильям Ли, доктор медицинских наук, потратил более 30 лет на изучение ангиогенеза – процесса, в ходе которого организм развивает кровеносные сосуды и поддерживает их здоровье.

Об этом пишет Woman's World.

“Наше тело имеет более 100 000 км сосудов, которые перекачивают кислород и питательные вещества по всему телу, в том числе к сердцу и от него. То, что мы едим, жизненно важно для функционирования этих сосудов и самого сердца», — говорит доктор Ли, чья книга «Ешьте, чтобы победить болезнь» основана на последних исследованиях в этой области.

Вот некоторые из последних выводов, в том числе рекомендации доктора Ли по поводу лучших продуктов для снижения риска сердечных заболеваний.

Продукты, улучшающие кровообращение

"Очень важно есть продукты, которые могут стимулировать или поддерживать хороший рост кровеносных сосудов для сердца и остального тела", — говорит доктор Ли. Ангиогенез не только обеспечивает циркуляцию крови по всему телу, но и начинает действовать, если есть угроза кровообращения, например, закупорка кровеносного сосуда из-за атеросклероза или сужения коронарных сосудов или сонных артерий.

На самом деле, пишет доктор Ли, люди могут жить годами или даже десятилетиями с ишемической болезнью сердца или сонной болезнью, если система защиты от ангиогенеза выполняет свою работу. Эти продукты могут помочь стимулировать рост кровеносных сосудов и улучшить кровоток по всему телу.

Пример продуктов: яблоки (включая кожуру), каперсы, кунжут, клюква.

Продукты, активирующие стволовые клетки

"Благодаря исследованиям мы знаем, что люди регенерируют изнутри, используя стволовые клетки собственного тела", — говорит доктор Ли. Эти клетки имеют широкий спектр функций, в том числе помогают защитить и восстановить сердце после травмы, например сердечного приступа. Они также помогают защитить кровеносные сосуды по всему телу, включая выстилающие сердце.

Исследования показали, что субъекты с наивысшим уровнем фактора стволовых клеток (маркера крови, необходимого для здорового функционирования стволовых клеток) имели на 50 процентов ниже риск сердечной недостаточности и на 34 процента ниже риск инсульта, а также на 32 процента ниже риск смерти с любой -какой причины — в течение 19 лет.

Примеры продуктов: зеленый чай, красное вино, черный шоколад, манго.

Продукты, уменьшающие воспаление

Воспаление играет важную роль в помощи нашей иммунной системе выполнять свою работу, например, атакуя нежелательных захватчиков, таких как бактерии или вирусы. Но хроническое воспаление проблематично для ряда проблем со здоровьем, включая ваше сердце.

Воспаление играет ключевую роль в развитии атеросклероза (образование бляшек внутри артерии). "Почти у каждого из нас есть бляшки на кровеносных сосудах", — говорит доктор Ли. "Если они разрываются и отрываются, они могут образовать тромб, который может блокировать кровоток, вызывая сердечный приступ или инсульт". Противовоспалительные продукты могут помочь снизить хроническое воспаление, которое может вызвать этот иммунный ответ.

Пример продуктов: темная листовая зелень, цитрусовые, зеленый чай, чеснок.

Продукты, улучшающие микробиом

Ваше сердце и внутренние органы имеют удивительно тесные отношения. "У нас около 39 триллионов бактерий, составляющих собственную экосистему в кишечнике, известном как микробиом", — объясняет доктор Ли. Эти бактерии помогают уменьшить воспаление, уменьшить количество липидов в организме и контролировать артериальное давление. Употребление продуктов, питающих ваш микробиом, также может помочь вашей сердечно-сосудистой системе.

Пример продуктов: пребиотики (питающие бактерии, обитающие в кишечнике), включая чечевицу, грецкие орехи и грибы; пробиотические продукты (богатые бактериями), включая йогурт, кимчи, квашеную капусту и сыры, такие как гауда.

Важные продукты

Хотите снизить риск сердечных заболеваний и порадовать свой желудок? Эти продукты и напитки могут играть важную роль в поддержке вашего здоровья.

Темный шоколад

Оказывается, шоколад полезен для вашего сердца благодаря богатому источнику природных полифенолов, помогающих защитить кровеносные сосуды, а также повысить общую работу сердца.

Это также помогает стимулировать выработку стволовых клеток — исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Сан-Франциско среди субъектов с заболеваниями сердца, показало, что те, кто дважды в день употреблял горячий шоколад, приготовленный со сверхмощным черным шоколадом, имели вдвое больше стволовых клеток. крови, а также улучшение кровотока через 30 дней. Черный шоколад также оказывает положительное влияние на микробиот кишечника, говорит доктор Ли.

Зеленый чай

Постоянно входит в списки здоровых продуктов в мире, он помогает уменьшить хроническое воспаление, стимулирует рост новых кровеносных сосудов, питает микробиом и поддерживает рост стволовых клеток. Зеленый чай особенно богат полифенолом EGCG, который уменьшает вредный ангиогенез, снижает артериальное давление, улучшает уровень липидов в крови и обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Пиво

Верьте или нет, но пиво имеет свои преимущества для здоровья благодаря биоактивным соединениям, которые попадают в пиво во время брожения. Один из них, ксантогумол, полифенолом, который может помочь снизить риск сердечных заболеваний, говорит доктор Ли. "Употребление умеренного количества пива — один стакан или бутылка в день — может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний", — отмечает он.

Акцент здесь, конечно, на умеренности — чрезмерное потребление любого алкоголя вредно общему здоровью, и эти жидкие калории могут накапливаться.

Кофе

Доктор Ли говорит, что ваше утро, открывающее глаза, содержит большое количество природных химических веществ, в том числе хлорогеновую кислоту, которая помогает кровеносным сосудам оставаться расширенными и защищает сердце. "Это также может помочь предотвратить перерастание вредных кровеносных сосудов в бляшки". Исследования показали, что у людей, которые выпивают две-три чашки кофе ежедневно, могут быть меньше риска сердечных заболеваний.

Куриные окорочка

Темное куриное мясо содержит высокий уровень витамина К2, или менахинона, природного жирорастворимого витамина. Исследования показали, что люди, которые едят больше продуктов, богатых K2, имели более чем на 57 процентов меньше шансов умереть от сердечных заболеваний и на 52 процента уменьшили риск сильного отверждения артерий из-за накопления бляшек, говорит доктор Ли.

Ангиогенезом называют процесс, при котором образуются новые кровеносные сосуды в тканях и органах. Если говорить о физиологической норме, то новые кровеносные сосуды в организме человека образуются только при процессах регенерации, образовании рубцов, канализации тромбов и других повреждениях.

Также ангиогенез активен в период роста и развития организма. В других случаях интенсивность ангиогенеза умеренная.

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