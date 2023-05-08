Каков максимальный размер пенсии в Украине за выслугу лет: эксперт ответил

На сегодняшний день максимальный размер пенсии составляет 20 930 гривен.
Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или годности.
Об этом глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус рассказал ТСН.ua.
По его словам, условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет, зависит от профессий/должностей, на которых работал человек, и закона, согласно которому назначается такая пенсия.
"Максимальный размер пенсии за выслугу лет независимо от закона, согласно которому назначается такая пенсия, не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность. В настоящее время максимальный размер пенсии составляет 20 930 гривен", — рассказывает эксперт.
Что касается перерасчетов пенсий за выслугу лет, то они проводятся и сегодня по общим определенным правилам.
Отметим, выехавшим за границу пенсионерам теперь будут присылать выплаты международными переводами.
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