В России разработчиков ракеты "Кинжал" обвиняют в госизмене

В Кремле прокомментировали видео, на котором ученые из Сибирского отделения Российской академии заявили, что их коллег, разрабатывавших технологии до гиперзвуковой ракеты "Кинжал", необоснованно обвиняют в госизмене. Спикер Путина Дмитрий Песков назвал "это очень серьезным обвинением".

Об этом сообщают российские ОМП.

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"Я не думаю, что Кремль может дать какую-то реакцию. Мы действительно видели это обращение, но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. Это очень серьезное обвинение. Понятно, что человек может быть признан виновным только по решению суда. И, конечно, во время каких-либо следственных действий мы не имеем права говорить о каких-то позициях", — сказал он.

Напомним, в ночь на 16 мая силы ПВО сбили шесть ракет "Кинжал", неделей ранее — еще одну ракету. Все боеприпасы летели в Киев. По данным британской разведки, в России шокированы, что их гиперзвуковые ракеты можно сбить. Там подчеркивают, что уязвимость гиперзвуковых ракет, вероятно, неожиданность и смущение для России.

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