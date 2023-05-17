"Долго не протянут": минометчики под Бахмутом присылают врагу тяжелые "осадки"

Взрывные и смертоносные осадки, когда в солнечный день на небе – ни облака! Это о погоде вокруг Бахмута на Донетчине! В самом городе не прекращаются ожесточенные уличные бои.

Вокруг Бахмута украинские пехотинцы при поддержке артиллерии и минометчиков пытаются закрепить успех к северо-западу и юг от городской полосы.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Среди солнечного майского дня здесь неожиданно и чуть ли не ежеминутно случаются осадки. Иногда они единичны. Но чаще всего это – сплошной ливень!

Соответственно, и большинство разговоров на позициях украинских военных у северо-западных окраин Бахмута – о специфической погоде.

"Об осадках! Об о-сад-ках! Ха-ха-ха! Почему именно о погоде? Потому что "Грады"! Мы считаем не где, что "выходит", а — когда рядом "приходит". Когда рядом "приходы", то мы говорим, что не очень хорошая погода у нас, осадки", – объяснил один из украинских бойцов.

Эти осадки разного калибра и мощности и все смертельного, московитского происхождения.

"Они не знают, где, например, пушка или там САУшка. Ну, любое орудие стоит – они просто будут "накрывать", это весь квадрат", – говорит украинский боец.

По большому счету, говорят минометчики 10-й горно-штурмовой, такая охота с дистанции за дальнобойными средствами поражения противника – половина нынешней войны.

"Почти год на Донецком направлении мы находимся – именно наша бригада, именно наш батальон. Считается – 100 метров – это не приход", – говорит военнослужащий 10 ОГШБр ВСУ "Шкет".

В то же время минометчики утверждают, что они сами стремятся каждую собственную 120-ую положить максимально точно.

"Когда по блиндажам работаем, по технике, то стараемся. Пять метров – это у нас не попал в цель! Мы должны влупить прямо в цель! Набиваем себе руку, чтобы просто прямо попадать", – рассказал военнослужащий 10 ОГШБр ВСУ "Артист ".

По его словам, последние пять суток набивать руку приходится по много раз в сутки.

"На уничтожение, на опережение, на все работаем! Бах! Любой сдвиг, любой шорох – мы стараемся сразу уничтожать его!" – говорит "Артист".

"Когда при штурме нужно было ребят прикрыть, то наступление, техника – все, что может помешать нашим ребятам, старались уничтожить, чтобы им было легче пойти дальше", – добавил защитник.

Когда собратья-пехотинцы выдвинулись на штурм в сторону Бахмута, было так, признаются минометчики десятки, что вязать порох на мины приходилось непрерывно. Стреляли, говорят, боеприпасами со всего мира.

"Ну, практически со всего мира! Однажды было, что на одной куче было – из девяти", – говорит военнослужащий 10 ОГШБр ВСУ Владимир.

Мины производства девяти разных стран, которые командировали одну за другой украинские минометчики в сторону московитов, позволили нашей пехоте отбросить врага и закрепиться на более выгодных позициях вдоль северо-западных окраин Бахмута. Но боевая работа на этом не остановилась.

"Мы, как опять-таки, артиллерийский расчет минометный, маленький артиллерийский расчет, переместились вперед где-то на два километра", – говорит "Шкет".

В то же время каждый метр этого перемещения происходит под бешеным давлением, прежде всего, вражеской дальнобойной артиллерии.

"Мы на позициях наших минометчиков минут 30-40, возможно, немного больше. И у меня лично создается впечатление, что не было ни одной тихой минуты! А взрывы раздаются не просто вдоль, так сказать, фронта, или там на 100 или 180 градусов – а просто вокруг! На все 360!" – рассказал корреспондент ТСН Александр Моторный.

"Они же просто разозлились, что мы их штурмонули изрядно, и давай начинать! Злятся немного. Ну ничего! Они долго здесь не протянут, я думаю. Ну придется попотеть, но рано или поздно они здесь долго не задержатся!" – говорят украинские военные.

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