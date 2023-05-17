Детское автокресло неожиданно загорелось: причина удивит (видео)

Женщина сняла инцидент на видео, чтобы предупредить других родителей.

Шокированная женщина показала, как неожиданно загорелось автокресло дочери.

Натауша Ферлонг разместила в TikTok клип, набравший миллион просмотров, чтобы предупредить родителей о том, какие зеркала могут использовать во время вождения, чтобы следить за своими детьми в автокреслах.

"Если у вас есть автокресло, вам нужно это посмотреть, потому что я даже не знала, что это так, пока это буквально не произошло – и все могло быть гораздо хуже", – сказала канадка, прежде чем показать сиденье.

След дыма вился от участка обивки автомобильного сиденья, где резкий солнечный луч прожег ткань.

Автор контента только открыла дверь на заднее сиденье, чтобы пристегнуть дочь, когда увидела дым.

Лишь когда ее 9-летняя дочь указала на зеркало заднего сиденья, она поняла, кто был виновником.

"Это зеркало", — сказала она, объяснив, что отражающая поверхность направляет солнечный свет на ткань автокресла, прожигая дыру.

На видео она закрыла свет рукой и показала место на сиденье, где черная ткань прогорела.

"Могли бы вы представить, если бы она сидела на своем месте?" – она завершила клип.

В подписи она призвала родителей "осознавать, как быстро это может произойти".

Напомним, бортпроводник призвал пассажиров никогда не носить шорты в самолете. Стюарт дал еще несколько общих советов.

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