Детское автокресло неожиданно загорелось: причина удивит (видео)

Женщина сняла инцидент на видео, чтобы предупредить других родителей.
Шокированная женщина показала, как неожиданно загорелось автокресло дочери.
Натауша Ферлонг разместила в TikTok клип, набравший миллион просмотров, чтобы предупредить родителей о том, какие зеркала могут использовать во время вождения, чтобы следить за своими детьми в автокреслах.
"Если у вас есть автокресло, вам нужно это посмотреть, потому что я даже не знала, что это так, пока это буквально не произошло – и все могло быть гораздо хуже", – сказала канадка, прежде чем показать сиденье.
След дыма вился от участка обивки автомобильного сиденья, где резкий солнечный луч прожег ткань.
@morethanjustamother all the parents out there, just be aware of how quickly this can happen. Я имею glad it didn't happen while my daughter был strapped in. #diono #carseat #parents #parentsoftiktok #momsoftiktok ♬ original sound — ℎ
Автор контента только открыла дверь на заднее сиденье, чтобы пристегнуть дочь, когда увидела дым.
Лишь когда ее 9-летняя дочь указала на зеркало заднего сиденья, она поняла, кто был виновником.
"Это зеркало", — сказала она, объяснив, что отражающая поверхность направляет солнечный свет на ткань автокресла, прожигая дыру.
На видео она закрыла свет рукой и показала место на сиденье, где черная ткань прогорела.
"Могли бы вы представить, если бы она сидела на своем месте?" – она завершила клип.
В подписи она призвала родителей "осознавать, как быстро это может произойти".
Напомним, бортпроводник призвал пассажиров никогда не носить шорты в самолете. Стюарт дал еще несколько общих советов.
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