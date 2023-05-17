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Детское автокресло неожиданно загорелось: причина удивит (видео)

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1262
Время на прочтение
2 мин
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Детское автокресло неожиданно загорелось: причина удивит (видео)

Детское автокресло неожиданно загорелось / Фото: УНИАН

Женщина сняла инцидент на видео, чтобы предупредить других родителей.

Шокированная женщина показала, как неожиданно загорелось автокресло дочери.

Натауша Ферлонг разместила в TikTok клип, набравший миллион просмотров, чтобы предупредить родителей о том, какие зеркала могут использовать во время вождения, чтобы следить за своими детьми в автокреслах.

"Если у вас есть автокресло, вам нужно это посмотреть, потому что я даже не знала, что это так, пока это буквально не произошло – и все могло быть гораздо хуже", – сказала канадка, прежде чем показать сиденье.

След дыма вился от участка обивки автомобильного сиденья, где резкий солнечный луч прожег ткань.

@morethanjustamother all the parents out there, just be aware of how quickly this can happen. Я имею glad it didn't happen while my daughter был strapped in. #diono #carseat #parents #parentsoftiktok #momsoftiktok ♬ original sound — ℎ

Автор контента только открыла дверь на заднее сиденье, чтобы пристегнуть дочь, когда увидела дым.

Лишь когда ее 9-летняя дочь указала на зеркало заднего сиденья, она поняла, кто был виновником.

"Это зеркало", — сказала она, объяснив, что отражающая поверхность направляет солнечный свет на ткань автокресла, прожигая дыру.

На видео она закрыла свет рукой и показала место на сиденье, где черная ткань прогорела.

"Могли бы вы представить, если бы она сидела на своем месте?" – она завершила клип.

В подписи она призвала родителей "осознавать, как быстро это может произойти".

Напомним, бортпроводник призвал пассажиров никогда не носить шорты в самолете. Стюарт дал еще несколько общих советов.

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Дата публикации
Просмотры
1262
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