Мужчина посетил семь чудес света менее чем за неделю: его маршрут (видео)

Британец установил новый мировой рекорд Гиннеса, посетив все семь современных чудес света менее чем за семь дней.

Об этом пишет ladbible.com.

Джейми Макдональд, известный в Сети как "Авантюрист", получил задачу посетить современные чудеса мира в рекордно короткие сроки с помощью компании по бронированию путешествий.

Ему понадобилось всего шесть дней, 16 часов и 14 минут, чтобы увидеть Великую Китайскую стену, Тадж-Махал, пещерный город Петра, Колизей, статую Христа-Спасителя, Мачу-Пикчу и Чичен-Ицу.

В ходе поездки Джейми путешествовал по четырем континентам, приземлился в девяти странах, совершил 13 рейсов, проехал на шестнадцати такси, девяти автобусах, четырех поездах и одних санях и преодолел около 36 783 км.

Макдональд начал свое путешествие с Великой Китайской стены, покатавшись на санях, прежде чем отправиться в Индию, чтобы осмотреть Тадж-Махал.

Затем британец прилетел в Иорданию и сел на автобус в древний город Петра, пейзажи которого стали еще более известны благодаря его появлению в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

Оттуда "Авантюрист" вылетел в Рим, чтобы увидеть знаменитый Колизей, а затем отправился в Бразилию, чтобы увидеть Христа-Спасителя, величайшую в мире статую в стиле ар-деко.

Наконец, он увидел Мачу-Пикчу в Перу, а затем финишировал в Чичен-Ице в Мексике, успешно завершив свое путешествие всего через шесть дней.

Главным мотивом рекордной поездки Джейми был сбор денег для его благотворительной организации Superhero Foundation.

К слову, четыре года назад он побил еще один мировой рекорд Гиннеса, преодолев наибольшее количество километров на беговой дорожке за семь дней.

Всего за неделю он пробежал 843 км – это примерно три марафона в день.

Комментируя свой последний вызов, победитель сказал: "В своих предыдущих приключениях я пробежал в одиночку всю Америку (эквивалент 210 марафонов) и проехал на велосипеде 22 000 километров от Таиланда до Соединенного Королевства. Так много переменных — погода, ограничения, задержки, таможня, пробки, отмены. Когда вы пытаетесь установить мировой рекорд, скорость и маневренность абсолютно ключевые".

Напомним, женщина рассказала, как написала соседям письмо после того, как не смогла спать из-за их бурного секса. Вместе с обращением она вручила парочке пиво.

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